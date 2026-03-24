Guillermo Amor, exjugador del Barça del 'Dream Team': "Cruyff era duro y con una personalidad muy fuerte. Él sufría por dentro"

Pocos jugadores conocieron tan a fondo el Johan Cruyff entrenador como Guillermo Amor. El de Benidorm fue el único futbolista del Barça, con José Mari Bakero, que estuvo des del primer día hasta el último de Johan en sus ocho temporadas como 'míster' blaugrana. Hemos hablado con Guillermo Amor sobre el recuerdo que tiene sobre 'el flaco' en su faceta como técnico.

¿Cuál es tu primer recuerdo de Johan Cruyff?

La primera vez que lo vi en persona fue en el Mini Estadi. Recuerdo que vino muy trajeado y su intención era conocer a los más jóvenes. Era un entrenamiento en el que se mezclaban jugadores del primer equipo y otros de filial. La idea era que tuviera un primer contacto con nosotros para conocernos mejor. La persona que lo organizó fue Charly Rexach que nos conocía de maravilla y nos introdujo a Johan.

La primera pretemporada de la era Cruyff fue en Papendal / Archivo

Y de aquí fuiste directo a la pretemporada

El Barça venía de la temporada del Motín del Hesperia y era un momento de muchos cambios en la plantilla. Llegaron muchos fichajes de nivel como Bakero, Txiki, Salinas, Eusebio y muchos más. Los que subíamos de la cantera empezamos a entrenar con el primer equipo. Los elegidos fueron Luis Milla, Pep Serer, Jordi Roura y yo mismo. Todos estos jugadores fuimos a Papendal a la pretemporada y Cruyff nos fue conociendo y enseguida vimos que iba a confiar en los jóvenes.

En la primera pretemporada en Papendal Cruyff ya nos enseñó en la pizarra la idea de juego que tenía y jugamos 10 o 12 partidos con aquel sistema innovador. Guillermo Amor — Ex-jugador Barça

¿Era muy loco tener a un mito como entrenador?

Tienes que pensar que el primer Barça que yo recordaba era el de la temporada 1973-74. La imagen que yo tenía de aquel equipo eran Johan y Rexach y entonces apenas tenía siete u ocho años. Cruyff destacaba por una personalidad muy fuerte aunque era más tímido de lo que se suele pensar. En aquella pretemporada en Papendal ya nos enseñó en la pizarra la idea de juego que tenía y ya jugamos 10 o 12 partidos con aquel sistema innovador. A todos nos llamó mucho la atención jugar solo con tres defensas pero le creímos y confiamos en él al máximo. Era impactante tenerlo de entrenador.

Guillermo Amor estuvo presente en Berna en la final de la Recopa de 1989 / Fernando Zueras

¿Fue un cambio muy radical?

Nosotros ya estábamos acostumbrados a entrenar con rondos pero Johan le puso más orden a todo ello e insistió en la importancia de la posición en el campo. Los que subíamos de la cantera estábamos acostumbrados a un 4-3-3 y tuvimos que adaptarnos a un 3-4-3 con un centro del campo en rombo. Era una apuesta valiente y de riesgo. A Johan le gustaba el fútbol muy ofensivo.

Los que subíamos de la cantera estábamos acostumbrados al 4-3-3 y tuvimos que adaptarnos al 3-4-3. Era una apuesta valiente y de riesgo. A Johan le guata el fútbol muy ofensivo Guillermo Amor — Ex-jugador Barça

¿Te cambió mucho de posición?

Yo jugué con Johan en las cuatro posiciones del centro del campo. Jugué mucho de '8' y de '10' pero también de '4' cuando se fue Milla y en ocasiones de '6', la función que habitualmente ejercía Bakero. En la cantera era un interior con alma de mediapunta que llegaba con mucha facilidad al área y marcaba muchos goles.. De jugar con mucha libertad con Cruyff pasé a realizar roles más defensivos. Pese a todo estaba feliz porque todo me iba bien y me sentía valorado. Jugué mucho con Johan y yo sentía que él confiaba en mí.

Amor marcó un gol decisivo en un clásico / Zoltan Czibor

¿Qué te pedía Cruyff en lo futbolístico?

Su gran petición era que el balón circulara muy rápido y que diéramos pocos toques. La idea era que el balón llegara rápido al extremo y que allí nos la jugáramos en el uno contra uno. Con cuatro centrocampistas por dentro buscábamos tener superioridad. Luego buscábamos a jugadores como Laudrup que desequilibraban gracias a su facilidad enorme para el regate.

¿Era muy exigente el técnico holandés?

Él apretaba mucho a los jugadores y así nos sacaba mucho rendimiento. No te podías relajar porqué si no perdías el sitio. Recuerdo que de vez en cuando nos reunía al equipo y nos ponía notas, nos examinaba a fondo. Repasaba uno por uno lo que había que mejorar. En ocasiones lo comentaba con todo el grupo presente y a veces eran charlas individualizadas. Eran todo detalles futbolísticos a mejorar. Con el tiempo fue dejando de convocar estas reuniones que al principio eran mensuales.

Cruyff, una vez al mes, nos reunía al equipo y nos ponía notas, nos examinaba a fondo. Repasaba uno por uno lo que había que mejorar. En ocasiones lo comentaba con todo el grupo presente y a veces eran charlas individualizadas Guillermo Amor — Ex-jugador Barça

¿Se preparaban mucho los partidos en la época de Cruyff?

Hay que reconocer que se analizaba poco el rival y tampoco trabajábamos en exceso el balón parado. Si que recuerdo que su ayudante Tony Bruins nos daba pequeñas charlas sobre algunos detalles de los jugadores rivales pero eran charlas muy reducidas. Te explicaba por encima lo que te ibas a encontrar en el partido. Pero Johan era muy poco de pensar en el rival y mucho de centrarnos en nosotros mismos.

Rexach y Bruins eran los ayudantes de Johan Cruyff / Antoni Campaña

¿Tuviste algún problema con el que fue tu entrenador durante ocho años?

La relación con Cruyff siempre fue muy buena y creo que también me benefició que Rexach me conocía muy bien de la cantera. Cruyff, como buen holandés, era duro y con una personalidad muy fuerte y aunque daba apariencia de tranquilidad ante los demás, él sufría por dentro. Lo que más le cabreaba en un partido era que perdiéramos el balón.

Johan sufría más de lo que aparentaba. Lo que más le cabreaba en un partido era que perdiéramos el balón Guillermo Amor — Ex-jugador Barça

¿Era Cruyff muy intervencionista en los descansos de los partidos?

En ocasiones sí. Sus lecturas de los partidos eran siempre atrevidas y valientes y así buscaba cambiar partidos que se complicaban con indicaciones muy claras. Johan escuchaba mucho a Charly Rexach y Bruins Slot . Respecto a los jugadores prefería que escucháramos antes que diéramos nuestra opinión y no le gustaba demasiado que le llevaran la contraria.

Amor fue un fijo para Johan Cruyff / Archivo

¿El ambiente era sano en el vestuario? ¿Estaba muy encima vuestro Cruyff o lo gestionaba bien?

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Johan te ponía en tu lugar y quería que ni te vinieras demasiado arriba ni te confiaras en exceso. Y si los medios te criticaban él te acostumbraba a defender. Él nos insistía en disfrutar del juego y quitarle presión a todo. Su valentía estaba siempre presente y le encantaba participar con nosotros en los entrenamientos. Rexach era el más simpático del cuerpo técnico y siempre nos hacía reir. Johan era más serio pero se reía mucho con Rexach y sus ocurrencias. Johan era un genio y nos marcó a todos.