Guillem Víctor renueva con el Barça hasta 2028

El FC Barcelona ha llegado a un acuerdo con el jugador Guillem Víctor para la renovación de su contrato, tal y como informó SPORT. Una ampliación contractual que le vinculará al club las próximas dos temporadas, hasta el 30 de junio de 2028, con la opción de ampliar el vínculo que une ambas partes un curso más.

De esta forma, el lateral derecho de Sant Cugat del Vallès continuará ligado a la entidad azulgrana una vez finalizada la etapa juvenil. En el acto de firma ha estado acompañado del coordinador del Fútbol Formativo, Andrés Manzano, y del coordinador de Fútbol 11 y director del Departamento de Metodología, Sergi Milà.

Guillem Víctor es un lateral derecho con buen trato de balón, disciplina defensiva y recorrido en campo contrario. De hecho, en algunos partidos también ha ocupado posiciones del centro del campo como interior con llegada al área.

Novena temporada de blaugrana

Nacido el 3 de mayo de 2008 en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), Guillem Víctor vive su novena temporada como jugador del Barça. Llegó al club en 2017, como alevín de primer año, procedente del Júnior CF. Completó la etapa de Fútbol 7 y dio el salto al Fútbol 11 destacando como un jugador polivalente.

La temporada 2024/25, como juvenil de segundo año, empezó a tener un papel importante en el Juvenil A, disputando 18 partidos de Liga, tres de Youth League y dos de Copa del Rey. En el curso actual es uno de los capitanes del Juvenil A, con el que ha disputado, hasta el momento, un total de 10 partidos de Liga, los siete de la Youth League y dos de Copa del Rey.

Sin embargo, desde hace unas semanas está en dinámica de Barça Atlètic. Debutó el 2 de noviembre del 2025 en Montilivi, en el empate (0-0) ante el Girona B. Desde entonces ha disputado siete partidos con el filial azulgrana, cinco de ellos como titular.