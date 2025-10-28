Guille, listo para volver con el staff de Flick atento

La enfermería del Barça va vaciándose poco a poco. Si Robert Lewandowski regresó a los entrenamientos este lunes, quien también está muy cerca de volver tras su lesión de tobillo, según ha podido saber SPORT, es Guille Fernández. El de la Zona Franca, un habitual en dinámica del primer equipo, cayó lesionado en el partido del Barça Atlètic en Andratx el pasado 13 de septiembre.

Un estado del césped lamentable fue determinante para que el tobillo del centrocampista reaccionara mal. Ese será uno de los lastres esta temporada para el Barça Atlètic, muchos campos de Segunda RFEF en condiciones bastante precarias. Y que distan mucho de lo que tienen en el día a día en la Ciutat Esportiva Joan Gamper los futbolistas.

LISTO PARA VOLVER PRONTO CON EL GRUPO

De aquello ha pasado aproximadamente un mes y medio y tras ya realizar desde hace unos días ejercicios sobre el césped se espera que esta semana se incorpore a los entrenamientos. Y no descartemos que el fin de semana esté listo ya para entrar en convocatoria. Veremos si con Flick (teniendo en cuenta las bajas de Olmo y Pedri) o con el Barça Atlètic. El barcelonés completó toda la pretemporada a las órdenes del técnico teutón, viajó a la gira asiática y debutó con el primer equipo en Corea.

Guille, en el debut ante el Porreres / FCB

A partir de ahí, se mantuvo entrenando con la primera plantilla, fue convocado para viajar a Mallorca en la primera jornada y luego disputó un par de encuentros con el Barça Atlètic antes de caer lesionado en un momento importante. Con las bajas en el centro del campo (Fermín, Olmo, etcétera) podría haber tenido alguna oportunidad el de la Zona Franca. Ahora regresa con el objetivo de seguir evolucionando y aprovechar las oportunidades que lleguen, ya sea con filial o con Flick.

TODO SEGÚN LO PREVISTO

La recuperación de Guille ha ido incluso mejor de lo esperado. Sin precipitarse para que pueda volver al 100% y realizando todos los pasos al pie de la letra. Con Flick y su staff pendientes de cómo iba evolucionando y con los fisioterapeutas y recuperadores muy encima. Guille tiene una musculatura muy desarrollada para sus apenas 17 años y eso también ayuda.