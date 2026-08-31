FC BARCELONA
Guille Fernández se va traspasado al Mallorca
El canterano azulgrana dejará la entidad catalana para poner rumbo a la isla balear para firmar un nuevo contrato
Era uno de los casos que faltaban por decidir en el apartado de salidas del Barça. Guille Fernández se marcha del FC Barcelona y lo hace traspasado. El de la Zona Franca llevaba entrenando al margen ya un par de semanas esperando que su agente, Jorge Mendes, llegara a un acuerdo con el Barça para encontrar el destino adecuado para proseguir su carrera.
Pues bien, según ha adelantado 'Jijantes' y puede confirmar SPORT, Guille Fernández se va traspasado al Mallorca. El club bermellón se lleva el gato al agua en unas negociaciones que se han acelerado en las últimas horas después de que irrumpiera la entidad balear, que acaba de descender a Segunda A y que busca recuperar la máxima categoría.
Apuesta firme
A sus 18 años, Guille tendrá una gran oportunidad de crecer a las órdenes de Luis Garcia y junto a excompañeros como Pablo Torre. El Barça se guardará un porcentaje de futura venta y el Mallorca abona una cantidad de dinero para firmar a una de las apuestas del verano.
Guille Fernández ha estado ejercitándose de manera individualizada junto a otros compañeros en situaciones similares, como Marc Casadó, Héctor Fort, Tommy Marqués o el propio Jofre Torrents, compartiendo una rutina enfocada a preservar su integridad física antes de cerrar sus traspasos.
El centrocampista, considerado una de las grandes promesas de La Masia de los últimos años, cuenta con un perfil de fútbol moderno, despliegue físico, capacidad de llegada a área rival y cambio de ritmo, atributos que han despertado el interés de varios clubes, especialmente en ligas como la Premier League o la Bundesliga.
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