Guille Fernández aterriza en Palma para firmar por el Mallorca

Guille Fernández ya está en Mallorca. El centrocampista formado en La Masia ha aterrizado este martes en Palma alrededor de la una del mediodía para completar su incorporación al conjunto bermellón. El acuerdo entre el FC Barcelona y el Mallorca quedó cerrado durante la madrugada del lunes, con Pablo Ortells presente en la Ciudad Condal para acelerar las negociaciones.

A su llegada, el futbolista atendió brevemente a los medios y mostró su ilusión por iniciar esta nueva etapa. "Sí, estoy contento de estar aquí. Esta mañana he tenido una charla con el míster muy breve. Tengo muchísimas ganas", explicó Guille. Preguntado por el objetivo del Mallorca de regresar a Primera División, el joven centrocampista fue contundente: "Por supuesto".

Tras su llegada a la isla, Guille Fernández pasará el reconocimiento médico y posteriormente firmará su nuevo contrato con el conjunto balear, poniendo punto final a su etapa en el Barça.

Un traspaso de 3-4 millones

La operación se ha cerrado mediante un traspaso. Según pudo saber SPORT, el Mallorca abonará entre 3 y 4 millones de euros por el jugador, convirtiendo a Guille en una de las grandes apuestas económicas del club para esta temporada.

El Barça, consciente de la proyección del futbolista, se reserva el 50% de sus derechos económicos. Además, la entidad blaugrana ha conseguido incluir una opción de recompra a partir del segundo año, una fórmula que permitirá al club mantener cierto control sobre la evolución del canterano.

Guille Fernández firmará con el Mallorca un contrato de larga duración, hasta 2030 o 2031, y afrontará en la isla el siguiente paso de su carrera profesional.

El Mallorca se impuso al Girona

El conjunto bermellón terminó imponiéndose en una carrera en la que también había aparecido con fuerza el Girona. El club catalán llegó a posicionarse como uno de los favoritos para hacerse con el centrocampista, pero el Mallorca aceleró en el tramo final y consiguió cerrar la operación.

Jofre Torrents, Tommy Marqués, Marc Casadó, Héctor Fort, Toni y Guille Fernández se ejercitaron al margen del grupo este martes / FC Barcelona

La carpeta de Guille llevaba varias semanas encima de la mesa. El futbolista se había estado entrenando al margen del grupo en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, junto a otros jugadores que tampoco entraban en los planes de Hansi Flick y que esperaban resolver su futuro antes del cierre del mercado.

A sus 18 años, Guille Fernández abandona así el Barça en busca de protagonismo en el fútbol profesional. El Mallorca confía en que el centrocampista pueda convertirse en una pieza importante de su proyecto y ayudar al equipo a recuperar la máxima categoría.

Considerado durante años como una de las grandes promesas de La Masia, el futbolista destaca por su despliegue físico, su capacidad para llegar al área rival y su cambio de ritmo. Ahora tendrá por delante el reto de demostrar todo ese potencial lejos de Barcelona.