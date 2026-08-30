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FC BARCELONA
Guille Fernández apunta al final de mercado en el Barça
Tras resolver las salidas de Álvaro Cortés y Toni Fernández, el de la Zona Franca también abandonará el club antes del cierre con varias vías abiertas
El mercado estival entra en su recta final y la rampa de salida en las instalaciones del FC Barcelona no da tregua. Tras confirmarse las marchas de Toni Fernández y Álvaro Cortés, el siguiente nombre marcado en rojo para abandonar la disciplina blaugrana es el de Guille Fernández.
El detonante que aceleró el protocolo de salidas ocurrió tras la lesión de Roony Bardghji cuando su traspaso estaba prácticamente cerrado. Para evitar contratiempos de última hora en forma de contratiempos físicos, la dirección deportiva determinó que los futbolistas que no entraban en los planes de Hansi Flick entrenaran al margen del grupo.
Entrenando al margen
Bajo esta premisa, Guille Fernández ha estado ejercitándose de manera individualizada junto a otros compañeros en situaciones similares, como Marc Casadó, Héctor Fort, Tommy Marqués o el propio Jofre Torrents, compartiendo una rutina enfocada a preservar su integridad física antes de cerrar sus traspasos.
Su representante, Jorge Mendes, lleva ya unos días negociando los términos de su desvinculación con los ejecutivos culés. El centrocampista, considerado una de las grandes promesas de La Masia de los últimos años, cuenta con un perfil de fútbol moderno, despliegue físico, capacidad de llegada a área rival y cambio de ritmo, atributos que han despertado el interés de varios clubes, especialmente en ligas como la Premier League o la Bundesliga.
El Barça quiere mantener un porcentaje alto
Pese al interés mutuo por cerrar el acuerdo, existen ciertos matices en la negociación. El FC Barcelona exige mantener un porcentaje elevado de sus derechos económicos y una opción de recompra accesible. Dentro de la entidad existe el convencimiento de que el futbolista, con tan solo 18 años, posee un margen de desarrollo considerable y no se desea perder el control sobre su futuro.
Aunque en un principio se sopesó la fórmula de una renovación a largo plazo acompañada de una cesión, el club ha priorizado el modelo aplicado este verano con el resto de los canteranos: traspaso con reserva de derechos y recompra. El desenlace definitivo apunta al tramo final de la ventana de transferencias, que echa el cierre el próximo martes 1 de septiembre. Por su parte, el jugador busca un destino que le garantice minutos y el protagonismo que no tuvo la pasada campaña, tras haber realizado la pretemporada a las órdenes de Flick antes de que el técnico alemán le comunicara la falta de espacio en la plantilla del primer equipo.
El Newcastle fue muy fuerte
El Newcastle era uno de los clubes que más interés despertaba e incluso llegó a presentar una oferta al Barça los últimos tiempos que fue rechazada. Y hay otros clubes, tanto de España como de Alemania y la Premier que insisten en llevarse a la perla de la Zona Franca. Veremos quién se lleva el gato al agua.
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