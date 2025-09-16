Guille, baja sensible en el Barça

La derrota del Barça Atlètic en el campo del Andratx, además de significar el primer revés para esta nueva andadura del filial azulgrana en Segunda RFEF, dejó más noticias negativas. Juliano Belleti contó de inicio frente al equipo mallorquín con varios de los jugadores que han estado este verano en dinámica con el primer equipo (Toni Fernández, Juan Hernández o Guille). Mucho talento sobre el césped que no pudo traducirse en superioridad ante un rival teóricamente inferior.

Pero esta temporada será especialmente dura con terrenos de juego en mal estado y muchas superficies de césped artifical no en las mejores condiciones. Y eso puede acarrear lesiones, como la que se produjo Guille durante la primera mitad. El futbolista de la Zona Franca, que este año luce el '10' con el Barça Atlètic, tuvo que ser sustituido al descanso por Belletti. Se hizo daño en el tobillo y no pudo continuar.

NO PUDO SEGUIR AL DESCANSO

En un principio pensamos que había sido algo pactado para poder entrar en la lista de convocados con el primer equipo el domingo frente al Valencia. De hecho, de no haberse lesionado era una posibilidad muy real. Pero cuando se enfrió el dolor fue a más. Pendiente de hacerse pruebas, en SPORT hemos sabido que el centrocampista estará unas cuatro semanas de baja por culpa de ese tobillo.

Guille Fernández es una pieza clave para Belletti / FCB

Sin duda, una muy mala noticia pra un jugador providencial para el filial barcelonista. Y que este verano apostó de forma decidida por seguir en el club pese a contar con ofertas jugosas para salir. Juvenil de segundo año, Guille quiere aprovechar al máximo las oportunidades de entrenar y sumar con el primer equipo (hizo la pretemporada y la gira asiática, donde se estrenó por primera vez con el primer equipo barcelonista en competición) y sumar minutos competitivos con el filial.

Se intentará acortar plazos, pero lo importante es que recupere y sane bien el tobillo para evitar nuevos dolores en el futuro.