FC BARCELONA
La guía del Barça de esta semana: dónde ver por TV los partidos de fútbol, baloncesto, fútbol sala, balonmano y hockey patines
Del Barça - Mallorca a la Euroliga en Vitoria, pasando por el clásico femenino copero: así viene la agenda azulgrana con entrenamientos y partidos
La agenda del Barça llega cargada y con aroma de semana grande, de las que obligan a mirar el calendario con lupa. Entre el Barça-Mallorca de Liga y el clásico femenino en cuartos de Copa de la Reina, el club concentra partidos decisivos y desplazamientos exigentes, con un ojo también puesto en la cantera y en Europa.
El menú competitivo se completa con una dosis potente de polideportivo: el Barça de baloncesto afronta doble compromiso entre Euroliga y Liga Endesa, el balonmano se juega el pase en la Copa de España, el hockey patines encadena Champions y OK Liga, y el fútbol sala asoma con tres citas marcadas en rojo. Todo, con horarios y televisiones para no perderse nada.
Fútbol (primer equipo)
- Sábado, 7 de febrero (16.15h): FC Barcelona - RCD Mallorca (LaLiga EA Sports, jornada 23) — Movistar+
- Lunes, 16 de febrero (21.00h): Girona - FC Barcelona (LaLiga EA Sports, jornada 24) — DAZN
Barça Atlètic
Domingo, 8 de febrero (18.00h): Barça Atlètic - Barbastro (Segona RFEF, jornada 22)
Juvenil A (UEFA Youth League)
Miércoles, 4 de febrero (17.00h): Maccabi Haifa - FC Barcelona (Dieciseisavos de final)
Fútbol femenino
- Jueves, 5 de febrero (21.00h): Real Madrid CF - FC Barcelona (Copa de la Reina, cuartos de final) — TV3
- Domingo, 8 de febrero (18.00h): Dux Logroño - FC Barcelona (Liga F Moeve, jornada 19) — DAZN
Barça Legends
- Domingo, 8 de febrero (01.00h, hora catalana): Barça Legends - Real Madrid Leyendas (Amistoso) — Estadio Nacional de Costa Rica, San José
- Sábado, 14 de marzo: Barça Legends - Real Madrid Leyendas (Amistoso) — Estadio Olímpico Félix Sánchez, Santo Domingo
Baloncesto
- Viernes, 6 de febrero (20.30h): Kosner Baskonia - Barça (Euroliga, jornada 26) — Movistar+
- Domingo, 8 de febrero (19.00h): Barça - Bàsquet Girona (Liga Endesa, jornada 19) — DAZN
Balonmano
Sábado, 7 de febrero (18.30h): Barça - Irudek Bidasoa Irún (Copa de España, semifinal) — Esport3
Fútbol sala
- Viernes, 13 de febrero (20.30h): Barça - Family Cash Alzira (1ª RFEF, jornada 18) — Esport3 y LaLiga+
- Miércoles, 18 de febrero (19.30h): ElPozo Murcia - Barça (Copa del Rey, cuartos de final) — Esport3
- Sábado, 21 de febrero (17.30h): Quesos Hidalgo Manzanares - Barça (1ª RFEF, jornada 19) — Esport3 y LaLiga+
Hockey patines
- Jueves, 5 de febrero (20.30h): Barça - FC Porto (WSE Champions League, jornada 6)
- Domingo, 8 de febrero (12.00h): HC Liceo - Barça (OK Liga, jornada 17) — Esport3 y OK Liga TV
Desde SPORT, te contamos toda la agenda blaugrana de la semana con los entrenamientos, partidos y dónde verlos por televisión de todas las secciones.
