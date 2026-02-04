La guía del Barça de esta semana: dónde ver por TV los partidos de fútbol, baloncesto, fútbol sala, balonmano y hockey patines

La agenda del Barça llega cargada y con aroma de semana grande, de las que obligan a mirar el calendario con lupa. Entre el Barça-Mallorca de Liga y el clásico femenino en cuartos de Copa de la Reina, el club concentra partidos decisivos y desplazamientos exigentes, con un ojo también puesto en la cantera y en Europa.

El menú competitivo se completa con una dosis potente de polideportivo: el Barça de baloncesto afronta doble compromiso entre Euroliga y Liga Endesa, el balonmano se juega el pase en la Copa de España, el hockey patines encadena Champions y OK Liga, y el fútbol sala asoma con tres citas marcadas en rojo. Todo, con horarios y televisiones para no perderse nada.

Fútbol (primer equipo)

Sábado, 7 de febrero (16.15h) : FC Barcelona - RCD Mallorca (LaLiga EA Sports, jornada 23) — Movistar+

: (LaLiga EA Sports, jornada 23) — Lunes, 16 de febrero (21.00h): Girona - FC Barcelona (LaLiga EA Sports, jornada 24) — DAZN

Barça Atlètic

Domingo, 8 de febrero (18.00h): Barça Atlètic - Barbastro (Segona RFEF, jornada 22)

Juvenil A (UEFA Youth League)

Miércoles, 4 de febrero (17.00h): Maccabi Haifa - FC Barcelona (Dieciseisavos de final)

Fútbol femenino

Jueves, 5 de febrero (21.00h) : Real Madrid CF - FC Barcelona (Copa de la Reina, cuartos de final) — TV3

: (Copa de la Reina, cuartos de final) — Domingo, 8 de febrero (18.00h): Dux Logroño - FC Barcelona (Liga F Moeve, jornada 19) — DAZN

Alexia Putellas se besa el escudo del Barça tras marcar el 2-0 en el Clásico para ganar la Supercopa / David Aliaga/RFEF

Barça Legends

Domingo, 8 de febrero (01.00h, hora catalana) : Barça Legends - Real Madrid Leyendas (Amistoso) — Estadio Nacional de Costa Rica, San José

: (Amistoso) — Estadio Nacional de Costa Rica, San José Sábado, 14 de marzo: Barça Legends - Real Madrid Leyendas (Amistoso) — Estadio Olímpico Félix Sánchez, Santo Domingo

Baloncesto

Viernes, 6 de febrero (20.30h) : Kosner Baskonia - Barça (Euroliga, jornada 26) — Movistar+

: (Euroliga, jornada 26) — Domingo, 8 de febrero (19.00h): Barça - Bàsquet Girona (Liga Endesa, jornada 19) — DAZN

Kevin Punter ante el Fenerbahce en el Palau / Gorka Urresola/SPORT

Balonmano

Sábado, 7 de febrero (18.30h): Barça - Irudek Bidasoa Irún (Copa de España, semifinal) — Esport3

Fútbol sala

Viernes, 13 de febrero (20.30h) : Barça - Family Cash Alzira (1ª RFEF, jornada 18) — Esport3 y LaLiga+

: (1ª RFEF, jornada 18) — Miércoles, 18 de febrero (19.30h) : ElPozo Murcia - Barça (Copa del Rey, cuartos de final) — Esport3

: (Copa del Rey, cuartos de final) — Sábado, 21 de febrero (17.30h): Quesos Hidalgo Manzanares - Barça (1ª RFEF, jornada 19) — Esport3 y LaLiga+

Hockey patines

Jueves, 5 de febrero (20.30h) : Barça - FC Porto (WSE Champions League, jornada 6)

: (WSE Champions League, jornada 6) Domingo, 8 de febrero (12.00h): HC Liceo - Barça (OK Liga, jornada 17) — Esport3 y OK Liga TV

Desde SPORT, te contamos toda la agenda blaugrana de la semana con los entrenamientos, partidos y dónde verlos por televisión de todas las secciones.