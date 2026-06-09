Guerra total por Julián Álvarez

La figura de Julián Álvarez ha ocasionado una guerra importante entre los tres grandes de LaLiga. A la que ya estaban librando el Barça y el Atlético de Madrid por el futuro del argentino se añadió este martes el Real Madrid.

Su presidente, Florentino Pérez, había prometido en campaña electoral que, si ganaba las elecciones, haría una oferta de 150 millones de euros por un crack. Tras la reunión de la junta directiva del club blanco, el Real Madrid lanzó un comunicado anunciando que había hecho una oferta al Atlético de Madrid por Julián Álvarez y que los 'colchoneros' la habían rechazado remitiendo al club blanco a la cláusula de rescisión del jugador, que es de 500 millones de euros.

Minutos más tarde, el Atlético de Madrid respondió al comunicado mofándose del Real Madrid y de la oferta presentada. Lo hizo a través de las redes sociales, como lo había hecho hace unas semanas con el Barça, aunque bien es cierto que los mensajes lanzados contra la entidad catalana eran mucho más contundentes.

En el FC Barcelona se interpreta la oferta del Real Madrid como el deseo de Florentino Pérez de atacar un día si y otro también al Barça. Creen en el Spotify Camp Nou que el club blanco solo pretende embarrar la situación y complicar la operación. Es más, en el Barça no están sorprendidos por la aparición en escena del Real Madrid, admitiendo que ya se la esperaban.

Y una vez conocida la oferta del Real Madrid por Julián Álvarez, transmiten tranquilidad desde la entidad catalana. "La partida de ajedrez sigue", explican desde el Barça. En el club azulgrana siguen teniendo a Julián Álvarez como objetivo, sabiendo que ahora llega el Mundial y todo se calmará. También que la operación será larga y complicada. Transmiten tranquilidad y confianza porque saben que el deseo del delantero argentino no es otro que jugar en el Barça, pero también esperan algún movimiento por parte del jugador y que deje clara su postura ante los dirigentes del Atlético de Madrid. Ya lo ha hecho el delantero, pero desearían que se mojase un poco más.

Laporta entra en escena

De hecho, según ha podido SPORT, Joan Laporta, presidente electo del Barça, ha querido implicarse personalmente en la operación y, en los últimos días, se ha producido una conversación entre él y Fernando Hidalgo, representante del delantero argentino. Una conversación importante para seguir tomando el pulso a una operación que promete marcar buena parte del verano. Cabe destacar que, pese a que Laporta estuvo presente en la larga reunión mantenida hace unas semanas en un hotel de Barcelona con el entorno de Julián Álvarez, no llegó a coincidir personalmente con Hidalgo. El presidente se incorporó más tarde al encuentro, cuando el agente ya había abandonado el restaurante.

El gol de Julián Álvarez de falta al Barça en la Champions / Valentí Enrich / SPO

Durante la reciente conversación, Hidalgo trasladó un mensaje muy claro al presidente azulgrana. El agente aseguró que Julián no ha recibido ninguna propuesta formal por parte del Real Madrid. Otra cosa es lo que haya hecho el club blanco con el Atlético. Además, transmitió que el futbolista en ningún caso la contemplaría. La posición del entorno del jugador es clara. Si algún día acaba saliendo del Atlético de Madrid, su prioridad sería el Barça.

En el club azulgrana son conscientes de que existen otros equipos atentos a la situación del argentino. Nombres como el Arsenal o el PSG han aparecido en las últimas semanas alrededor del jugador. Sin embargo, en Barcelona existe tranquilidad porque consideran que, a igualdad de condiciones, Julián ya ha decidido vestir de azulgrana.

Satisfacción en el Atlético

Otro de los asuntos tratados tiene que ver con el posible coste de la operación, ya que el Barça tiene marcado internamente un límite económico muy claro. La intención sería llegar, como máximo, a una cifra cercana a los 120 millones de euros fijos más variables. Dependiendo de la estructura de la operación, el importe podría acercarse a los 130 millones, pero difícilmente iría más allá.

En este sentido, desde el Atlético de Madrid existe cierta satisfacción con la oferta presentada por Julián Álvarez por parte del Real Madrid. Consideran que, después de rechazarla y remitir a los blancos a la cláusula de rescisión del argentino, han lanzado también un mensaje al Barça y los hace fuertes para futuras negociaciones, dejando claro que no están dispuestos a vender a su jugador por menos de los 150 millones ofertados por el Real Madrid.