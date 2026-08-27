Guerra total Barça - Atlético por Julián Álvarez

La tensión entre el Barça y el Atlético de Madrid por Julián Álvarez estalló definitivamente ayer jueves en Mónaco, durante el sorteo de la Fase Liga de la Champions League celebrado en el Fórum Grimaldi. Miguel Ángel Gil Marín elevó primero el tono contra el club blaugrana y, pocos minutos más tarde, Rafa Yuste respondió con la misma contundencia para defender la actuación de la entidad catalana en todo este asunto con Julián de fondo.

Arranca Gil Marín

El primero en disparar fue el consejero delegado del Atlético. Gil Marín apareció en Movistar + con un mensaje durísimo sobre la situación del internacional argentino. “Julián está realmente mal porque ha habido personas que se han encargado de engañarle y confundirle. Lo lamento porque lo conozco muy bien, es un gran futbolista y persona, pero está completamente confundido”, aseguró, evitando tensar más la cuerda con el futbolista.

Gil Marín: "Nos repugna la falsedad, la falta de ética y la falta de profesionalidad, no vamos a negociar con el FC Barcelona bajo ningún concepto" / M+

El máximo ejecutivo rojiblanco apuntó directamente al Barça después de que Laporta reiterase públicamente que el club catalán seguía dispuesto a intentar el fichaje del argentino. “Nos indigna aún más, porque nos repugna la falsedad, la falta de ética y de profesionalidad del Barça”, afirmó Gil Marín, que cerró de forma tajante cualquier posibilidad de negociación entre ambos clubes.

“Solo podemos insistir en que no vamos a negociar con el Barcelona bajo ningún concepto. Como director general y principal gestor del club tengo el apoyo de todos. El jugador no va a ser transferido al Barça”, sentenció.

Gil Marín sí dejó abierta una puerta a la salida del delantero si este insiste en abandonar el Metropolitano. “Nuestra intención, mi sueño personal, es que siga con nosotros. Si llegase a pedir lo contrario, lo valoraríamos, pero en ningún momento se iría al FC Barcelona”, insistió.

Yuste no se corta

La respuesta del Barça no tardó en llegar. Rafa Yuste, vicepresidente, atendió al mismo medio desde Mónaco y mostró su indignación por las acusaciones del dirigente rojiblanco. “Lo que me sorprende es que, conociéndolo, haya podido hacer esas declaraciones, que faltan a la educación y al respeto. Traspasan una línea roja que no entiendo en absoluto. Me indignan y no las comparto”, respondió el dirigente blaugrana, desplazado al sorteo europeo.

Rafa Yuste responde a las acusaciones de Gil Marín sobre el caso Julián Álvarez / M+

Yuste defendió la actuación del Barça y aseguró que el club no considera haber cometido ninguna irregularidad en su interés por Julián Álvarez. “Somos un club que respeta al rival, al Atlético de Madrid y a los jugadores. Si un jugador quiere venir a un club, lo intentaremos. Reiteramos lo que dijo el presidente ayer”, explicó refiriéndose a las palabras de Laporta.

Yuste también se refirió al encuentro previo con Enrique Cerezo y miembros de la familia Gil en el Fórum Grimaldi. “Nos hemos saludado porque en la vida hay que tener educación. Hemos cruzado palabras con la familia Gil y con el presidente Cerezo y les he dicho lo que he dicho antes: estamos tranquilos y nuestra conciencia está tranquila”, dijo en un tono más amable.

A pocos días del cierre del mercado, el Barça sigue sin dar por perdido a Julián Álvarez mientras el Atlético mantiene que jamás negociará su traspaso con el club blaugrana. Una operación que ha dejado de ser únicamente deportiva para convertirse ya en una guerra institucional abierta entre las dos entidades y que no parece vaya a acabar aquí.