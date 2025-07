Disparidad de pronósticos con Ter Stegen: ¿tres, cuatro o cinco meses de baja?

Marc-André ter Stegen emitió un comunicado este jueves para anunciar que se someterá a una intervención quirúrgica para superar sus problemas en la espalda. El guardameta alemán informó que estará “unos tres meses de baja por precaución, para no correr riesgos tras conversaciones intensivas con el equipo médico del FC Barcelona y expertos externos”. Horas después, el club blaugrana confirmó que el teutón pasará por quirófano... pero no especificó los tempos de recuperación.

"Hoy es un día difícil para mí a nivel personal. Físicamente y atléticamente me siento en muy buena forma, aunque lamentablemente no estoy libre de dolor. Tras conversaciones intensivas con el equipo médico del FC Barcelona y expertos externos, la vía más rápida y segura para recuperarme por completo es una intervención quirúrgica en la espalda los médicos creen que serán necesarios unos tres meses por precaución, para no correr riesgos", escribió en sus redes sociales un Ter Stegen muy "dolido a nivel emocional".

"Por suerte la rehabilitación es llevadera y el camino de regreso está marcado. No os preocupéis, volveré", añadió un Marc-André que finalmente no saldrá este verano. El Barça, por su parte, no realizó ningún pronóstico y se limitó a anunciar que la "reintervención quirúrgica de los problemas lumbares" a la que se someterá el alemán tendrá lugar "la semana que viene" y estará "a cargo de la Dra. Amélie Léglise bajo la supervisión de los servicios médicos del club".

Médicos consultados por SPORT consideran que, al ser operación reincidente y en la misma zona para Ter Stegen, los tres meses de baja serían el mejor escenario, pero que lo normal es que la recuperación se acabara alargando hasta los cuatro o cinco meses. En cualquier caso, el Barcelona no tiene ninguna intención de realizar ningún pronóstico público hasta que el arquero sea operado y los médicos exploren la zona de la espalda afectada.

Es por ello que en la nota informativa de este jueves el club barcelonista se limitó a detallar cuándo y por quién será intervenido Ter Stegen. "Al finalizar la intervención se facilitará un nuevo parte médico", explicó la entidad culé.

La inscripción de Joan Garcia

Cabe recordar que, en las últimas temporadas, el Barça ha utilizado varias veces el artículo 77 de las Normas de Elaboración de Presupuestos de Clubes de LaLiga, que permite inscribir a futbolistas utilizando el 80% del salario de un jugador lesionado de gravedad. El reglamento de la patronal entiende que unos problemas físicos son de larga duración cuando superan los 4 meses de baja.

Dani Olmo y Pau Víctor, por ejemplo, pudieron jugar la primera mitad del pasado curso como consecuencia de una tendinopatía en el Aquiles izquierdo de Andreas Christensen. La entidad catalana no especificó públicamente el tiempo de baja del central danés, pero sí que envió los informes necesarios para que la Comisión Médica de la Liga analizara la lesión y diera su aprobación a que el Barça pudiera registrar a los dos fichajes del verano de 2024 mediante la regla mencionada.

En el comunicado que emitió a través de sus redes sociales, Ter Stegen fue muy claro: "el equipo médico del FC Barcelona y expertos externos" le trasladaron en "conversaciones intensivas" que creen que "serán necesarios unos tres meses de baja por precaución". El club no se 'mojó'. En caso de que el portero alemán no llegara a los cuatro meses en la enfermería (pendientes del comunicado médico del club tras la operación), Joan Garcia (y Marcus Rashford) no podrían ser inscritos con la 'fórmula Olmo'.

En cualquier caso, independientemente de lo que digan unos y otros, la realidad es que será LaLiga, una vez reciba todos los informes médicos y mediante su Comisión Médica independiente, la que determine el alcance de la lesión y, por consiguiente, decida si el Barça puede aprovechar o no la operación de Ter Stegen para inscribir a los fichajes del verano.