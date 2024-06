Guerra de millones entre Barça y Oporto por Faye

El futuro de Mika Faye sigue en el aire. Su representante, Juanma López, viajó hasta Oporto para negociar con el club que preside André Villas-Boas el traspaso del central senegalés, que este verano cumple veinte años. Algunas informaciones decían que la operación estaba muy cerca de cerrarse, pero desde Portugal insisten en que de eso, nada de nada.

Según fuentes cercanas al Oporto, el club que ahora tiene como director deportivo a Andoni Zubizarreta, no cerrará ninguna compra antes del 30 de junio, pues está arreglando las cuentas tras la llegada al palco de Villas-Boas. Además, explican que el Oporto en ningún caso puede llegar a las cifras de las que se está hablando, 15 millones de euros, pues está pasando por una delicada situación económica.

Estas mismas fuentes explican que el viaje de Juanma López a Oporto iba encaminado a avanzar en un acuerdo entre Faye y el club portugués que quedaría a expensas de un acuerdo posterior entre clubes, acuerdo que no parece cercano. Y es que las cifras que manejan en Oporto respecto a la cantidad que están dispuestos a ofrecer Villas-Boas y Zubizarreta están muy alejadas de los 15 millones que pediría el Barça. En Portugal, explican que el Oporto no está dispuesto a pasar de una cantidad que iría entre cinco y ocho millones de euros fijos y que como mucho se podría llegar, con variables, hasta los diez millones de euros.

En el Barça no tienen ninguna prisa por dar salida a Faye, pues ya no necesitan una venta de un futbolista para cuadrar balances. No están dispuestos a malvender a un central que presenta un buen futuro por delante y que si no sale, hará la pretemporada a las órdenes de Hansi Flick. En caso de salida, quieren ingresar una buena suma de dinero y también querrían incluir en el contrato de venta una opción de recompra, algo que ya hicieron cuando traspasaron a Nico al Oporto. el pasado verano por 8,5 millones de euros.