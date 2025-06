Guerra abierta entre el Barça y el Athletic

Declaraciones, enfrentamientos, comunicados... la guerra entre el Barça y el Athletic se recrudece debido a la intención del club azulgrana de pagar los 58 millones más IPC de la cláusula de rescisión de Nico Williams, algo que pretende hacer la próxima semana con el consentimiento del extremo.

Las relaciones entre ambos clubes son inexistentes y el nuevo capítulo de este enfrentamiento lo escribió ayer el Athletic, emitiendo un comunicado en el que dejaba bien claro que había pedido información a LaLiga sobre el ‘fair play’ económico y la economía del Barça y respondiendo a las declaraciones que hizo el presidente azulgrana, Joan Laporta, el miércoles en el Palau de la Música.

En su comunicado, el Athletic confirma un encuentro entre su presidente, Jon Uriarte, y el de LaLiga, Javier Tebas en el que se habló de la capacidad para fichar jugadores del Barça. “El Athletic Club quiere agradecer a LaLiga de Fútbol Profesional la disposición y claridad que mostró en la reunión celebrada entre ambas entidades, y en la que estuvieron presentes los presidentes de ambos organismos, Javier Tebas y Jon Uriarte. Entre los asuntos tratados, se incluyó la capacidad de incorporación de jugadores por parte del FC Barcelona, habida cuenta del interés legítimo del Athletic Club de acceder a la información correspondiente, después de que el director deportivo del FC Barcelona, Anderson Luis de Souza ‘Deco’, reconociera públicamente que van a intentar fichar a un futbolista de nuestra primera plantilla, jugador que tiene un contrato en vigor con el Athletic Club hasta el 30 de junio de 2027”, reza el comunicado, que sigue con un recordatorio hacia Laporta. “Ocuparnos de lo nuestro es velar porque las reglas de la competición se cumplan”, dice en respuesta a las palabras del presidente del Barça, que dijo el miércoles que no entendía “el malestar del Athletic y las reacciones que están teniendo ellos. Con todo el respeto lo digo, que cada uno se ocupe de lo suyo. No entiendo que el Athletic vaya a hablar del Barça a LaLiga, no creo que corresponda, pero ellos sabrán lo que hacen”.

El comunicado del club vasco sigue dudando de la capacidad del Barça para inscribir futbolistas en LaLiga: “Las declaraciones de Deco se añaden a las manifestaciones públicas del propio presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, admitiendo que "el club blaugrana está trabajando para estar en la regla 1:1" y que, por lo tanto, actualmente no se encuentra en los parámetros de dicha regla para la inscripción de jugadores. El Athletic Club defenderá hasta el último extremo sus intereses en cumplimiento de la reglamentación de fair play financiero aprobada por todos y cada uno de los clubes profesionales que componemos LaLiga”, acaba.

Malas relaciones

En el Athletic andan muy enfadados con el Barça desde el pasado verano, cuando el club azulgrana ya intentó el fichaje de Nico Williams sin éxito, aunque las relaciones ya eran malas desde antes, cuando el Barça se llevó a Iñigo Martínez en el verano de 2023 con la carta de libertad. Meses antes y cuando la incorporación del central al equipo azulgrana era un secreto a voces, los aficionados del Athletic lanzaron billetes al Barça por el ‘Caso Negreira’.

Recientemente, en el último partido de Liga, también hubo tensión tanto en la grada como en el palco. Los aficionados, que ya habían pitado a Iniesta cuando el manchego brillaba en el Barça, la tomaron con un Lamine Yamal perseguido durante todo el encuentro por Yuri Berchiche. Lo hicieron tras silbar el pasillo que sus jugadores hicieron al campeón de Liga. No hubo comida de directivas y también hubo tensión entre Uriarte y Laporta. Enric Masip, asesor del presidente azulgrana, se quejó tras el partido del trato recibido, asegurando que Uriarte en ningún momento felicitó a Laporta por el título de Liga conseguido por el Barça. Días después, Uriarte fue quien replicó a Masip. Fue un episodio de una guerra que tendrá más capítulos en los próximos días.