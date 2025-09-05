Guéhi, en la agenda de Deco

Este lunes se cerró el mercado de fichajes, pero la dirección deportiva del Barça no se detiene y sigue atenta a cualquier movimiento ya mirando hacia el futuro. Una de las posiciones que podría reforzarse la próxima temporada es la de central. Ha salido este verano Iñigo Martínez y podría dejar el club dentro de un año Andreas Christensen, pues el danés acaba contrato el 30 de junio y, de momento, no está previsto que se le ofrezca la renovación.

En este sentido, desde Inglaterra apuntan a un seguimiento e interés del Barça por el central del Crystal Palace, Marc Guéhi, de 25 años y un fijo en las convocatorias del seleccionador inglés, Thomas Tuchel. Guéhi pudo salir en esta última ventana de fichajes rumbo al Liverpool, pero los dos clubes no llegaron a un acuerdo, provocando el enfado del jugador, capitán del último equipo ganador de la Cup.

Guéhi es un jugador muy interesante, pues acaba contrato el 30 de junio de 2026, por lo que llegaría con la carta de libertad al haber rechazado cualquier negociación con su club para ampliar el contrato que firmó cuando llegó desde el Chelsea en 2021 por 23 millones de euros. El Barça, de todos modos, tendrá competencia, pues desde Inglaterra también apuntan a un seguimiento del Real Madrid y a que el Liverpool no ha renunciado a hacerse con sus servicios. Los 'reds' podrían volver a la carga en el próximo mercado de invierno.

Guéhi, que ha jugado todos los minutos en lo que se lleva de temporada, habiendo marcado un gol, es un central fuerte, rápido y muy bueno para ganar duelos individuales, tanto por alto como por bajo. Ya fue una de las sensaciones de la última Eurocopa y su nivel ha ido a más en las últimas temporadas.