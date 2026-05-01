Gudjohnsen, el amigo inesperado de Valdés: "Tenía cierta aura de jugador maldito"

Eidur Gudjohnsen (1978, Reykjavik) es un exfutbolista islandés que llegó al Barça en 2006 por 12 millones para ser literalmente el nuevo Larsson. El original; el primero en soportar una etiqueta que, veinte años después, se ha convertido casi en un meme de tanto repetirse cada vez que el club va al mercado a buscar una alternativa exótica al ‘9’ titular y no acierta.

La expresión sigue utilizándose en el imaginario azulgrana para referirse a un delantero centro más potente que estético y activar el famoso plan B: enviar centros al área en los últimos minutos si el evangelio del tiki-taka no funciona.

Gudjohnsen, en su presentación / ZOLTAN CZIBOR / EDECASA

Gudjohnsen fichó por el Barça porque Rijkaard dijo que lo quería a él y no a Forlán. Lo primero que hizo cuando llegó fue recordar que tenía un estilo diferente al de Larsson, pero acabó harto del tema: “Yo salía desde el banquillo y marcaba el gol decisivo, pero si hablabas con la gente de Barcelona, parecía que Larsson lo hacía en cada partido”.

Gudjohnsen era un tío muy divertido; su mejor amigo de toda la vida es una especie de Andreu Buenafuente de Islandia. Tenía mucho sentido del humor y era querido en el vestuario del Barça Santi Giménez — Periodista

A Gudjohnsen, que en el vestuario llamaban “oso” y en la calle “bacalao”, no le faltaba razón. No era un delantero centro puro, sino más bien el tipo de atacante que acompaña al ‘9’, y en el Chelsea venía de jugar de interior. “Probablemente yo no era el 9 que necesitaba el Barça”, admitiría años más tarde.

Gudjohnsen, frente a Ronaldinho, en su etapa en el Chelsea / VALENTI ENRICH / EDECASA

En realidad, Larsson y Gudjohnsen marcaron los mismos 19 goles con el Barça. El sueco en 59 partidos; el islandés en 113. Y ambos iban sobrados de carisma —eso que ahora los jóvenes llaman aura—. Pero Larsson había dado una asistencia a Belletti en una final de Champions. Y Eidur ya no luchaba contra los números, sino contra el recuerdo de una leyenda.

Además, competía con Eto’o —¿y quién, con dos dedos de frente, querría medirse con el bueno de Samuel?—. El islandés contaba en petit comité cosas que había visto del camerunés que, como diría aquel, jamas creeríais… pero que, siendo Eto’o, sí, sí que creeríais.

Gudjohnsen, en el banquillo, al lado de Jorquera, Eto'o, Zambrotta y Thuram / MARC CASANOVAS

Pero Gudjohnsen no era un delantero cualquiera: había nacido en un lugar donde hay más ovejas que personas, Mourinho lo definió como el Maradona rubio, lo acusaron de ludópata y arrastraba una leyenda nocturna considerable.

Una de las más celebradas por la prensa inglesa acabó en una bolera, con varios jugadores del Chelsea, y el islandés deslizándose por las pistas.

El tipo de material disfuncional que puede flipar a un adolescente —y no tan adolescente—aficionado al fútbol. Uno de ellos, Víctor Cervantes, acabó convenciendo al también periodista Axel Torres para viajar a Islandia, rastrear el origen de aquel icono rebelde y, de paso, escribir el libro El faro de Dalatangi a cuatro manos.

“Me enganchó cuando yo aún era muy joven. Era la época de Ronaldinho, Henry… lo de los ‘cuatro fantásticos’, sí. En aquella etapa de glamour aparece este tío, con sobrepeso, una imagen que no era la del futbolista fino al que estábamos acostumbrados en el Barça, y además venía de un país del que entonces no teníamos ni idea”, recuerda.

“Y entonces encontré que venía de un país donde había volcanes y más ovejas que personas… me parecía increíble que pudiera salir un futbolista de un lugar que parecía Marte. Eso le daba aura de jugador un poco maldito, porque ya circulaban historias de problemas con el juego y el alcohol. Era todo muy misterioso, aunque luego comprobé que quizá no era tan bueno”, añade entre risas.

ADN Fútbol: la historia islandesa en Europa de los Gudjohnsen / Maite Jiménez

Buscando a Eidur en Islandia

Una vez en Islandia, Cervantes pudo hablar con Arnór, el padre de Eidur, al que su propio hijo sustituyó —con solo 17 años y siete meses— el 24 de mayo de 1996 en un Islandia-Estonia.

Aparte de Arnór, estableció buena relación con el seleccionador islandés, Heimir Hallgrímsson, con quien más tarde coincidiría en Barcelona. El motivo era una entrevista y Cervantes pudo disfrutar de un momento que aún recuerda:

“Íbamos en taxi, volviendo de TV3, y viendo Barcelona de noche me confesó que ahora entendía por qué Gudjohnsen, para bien o para mal, había disfrutado de la noche y se lo había pasado tan bien en esa ciudad”.

Entre una cosa y otra Cervantes estuvo un año persiguiendo a Gudjohnsen, con episodios tan delirantes como colarse en el cementerio de sus antepasados cerca de Akureyri con Axel Torres.

"Finalmente accedió a encontrarnos en Gavà Mar y estuvimos charlando sobre cómo afrontaba la Eurocopa. Después llegó el torneo, y en el primer partido de Islandia, yo estaba en la zona mixta. En ese momento pensé: seguro que me reconoce. Recuerdo que estaba respondiendo en islandés y le hice una pregunta en castellano… pero aún no había terminado de hablar y me fulminó con la mirada. Fue como: ‘hostia, mi ídolo me ha liquidado’. Lo típico: nunca conozcas a tus ídolos”.

Gudjohnsen en Islandia con la bufanda del Barça / JOAN IGNASI PAREDES / EDECASA

Un hot dog con Eidur en Reikiavik... y butifarra en Barcelona

Ignasi Paredes, fotógrafo, y Santi Giménez, subdirector de AS y entonces periodista de SPORT, también saben lo que es ir a Islandia a buscar a Gudjohnsen y que las cosas se compliquen. En su caso, semanas después de su presentación con el Barça.

“Estuvo desaparecido dos días haciendo moto de nieve por glaciares y no había manera de contactar con él”, recuerda Giménez. Gudjohnsen se había apuntado a una ruta organizada por una empresa de turismo de su madre.

Eidur no dio señales de vida hasta el segundo día. Lo hizo tarde, pero se lo curró: no solo les dio la entrevista, sino que los llevó en coche por Reykjavik para enseñarles sus lugares favoritos.

Entre ellos el Bæjarins Beztu Pylsur, un pequeño quiosco de hot dogs que se ha convertido en una leyenda desde que Bill Clinton se fotografió allí.

Gudjohnsen en Bæjarins Beztu Pylsur, el mítico local de hot dogs de Reikiavik / JOAN IGNASI PAREDES / EDECASA

“Gudjohnsen era un cachondo. Su mejor amigo de toda la vida es una especie de Andreu Buenafuente de Islandia. Tenía mucho sentido del humor y era bastante querido en el vestuario del Barça. El tío se hizo muy colega de Víctor Valdés, por ejemplo. ¡Quién lo hubiera dicho! Y sí que es verdad que le iba la fiesta y que estuvo muy a gusto en Barcelona”.

En su etapa azulgrana, también demostró que podía ser directo cuando veía cosas que no le gustaban: “El Liverpool no tiene nuestra calidad, pero sus jugadores trabajan juntos y corren para ayudarse", dijo tras quedar eliminados de la Champions ante el Liverpool. "Eso, a nosotros, nos falta un poco.”

Paredes, que fue el encargado de hacer las fotos en Islandia, lo recuerda desde otro ángulo: “La gente te decía que era un poco raro, pero yo me llevaba bien con él. Quizá yo también soy raro. Me recordaba a Luis Enrique en eso: de lejos podía dar miedo, pero cuando hablabas con él era muy buen tipo”.

Gudjohnsen disfrutó de la comida tradicional catalana en El celler de l'avi / JOAN IGNASI PAREDES / EDECASA

Después de la ruta por Reykjavík que les hizo Gudjohnsen, Paredes y Giménez le prometieron invitarlo a un lugar de cocina tradicional en Barcelona. Lo cumplieron meses después.

Gudjohnsen probó pan con tomate, butifarra con alubias y rovellones en el Celler de l’Avi. Y le encantó. No se ha vuelto a ver a un islandés fent país de esta manera en la historia del Barça.