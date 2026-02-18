De la mano derecha de Guardiola al director de la Masia que fichó a Lamine: el 1x1 de la dirección deportiva de Víctor Font

Día importante para 'Nosaltres', la precandidatura de Víctor Font para las elecciones a la presidencia del FC Barcelona del próximo 15 de marzo de 2026. El aspirante a relevar en el trono a Joan Laporta presentó su proyecto deportivo en la tienda 'futbolmania' de la Ronda de Sant Pau, en el barrio de l'Eixample de Barcelona. Tras asegurar hace unas semanas que no contaría con Deco para la secretaría técnica, el segundo candidato más votado en los comicios de 2021 debía dar un paso adelante y presentar una propuesta atractiva. Y así fue.

Víctor Font anunció un tridente para la estructura de la dirección deportiva: Carles Planchart como director técnico, Albert Puig como responsable del fútbol base y Francesc Cos al mando del área de rendimiento y de un nuevo departamento de I+D. Repasamos uno por uno el currículum y la experiencia de "tres perfiles culés con conocimiento del Barça porque han trabajado en él y han sido alumnos aventajados de figuras como Pep Guardiola o Luis Enrique".

Carles Planchart, el escudero más fiel de Guardiola

A principios de la presente temporada, Pep Guardiola se quedó sin su escudero más fiel. Carles Planchart (Arbúcies, 1965) anunció su salida del Manchester City y, por consiguiente, el punto final a una carrera de 18 años como ayudante inseparable del técnico de Santpedor que le han convertido, sin ninguna duda, en una de las figuras más influyentes en la sombra del fútbol europeo en este siglo.

Analista meticuloso, Planchart ha desempeñado un papel fundamental en la preparación táctica y el estudio exhaustivo de los rivales en el cuerpo técnico de Guardiola. Desde el filial del Barça hasta el Manchester City, pasando por el primer equipo blaugrana y el Bayern Múnich, se ha encargado de traducir datos y vídeos en ventajas competitivas para los distintos proyectos de los que ha formado parte. Con la cámara en las manos ha hecho mucha más (y mejor) carrera que con el balón en los pies: era central y con 17 años debutó con el Arbúcies en Preferente, pero una grave lesión en una pretemporada le obligó a colgar las botas.

Después de ganar todo lo imaginable al lado de Pep, Planchart decidió afrontar nuevos retos personales. Y, si Font gana las elecciones, será el encargado de asumir la dirección técnica del FC Barcelona.

Albert Puig, un ojo clínico para la Masia

Albert Puig (Cambrils, 1968) lleva cuatro décadas en el mundo del fútbol. Empezó a entrenar con 16 años y pasó por las canteras del Cambrils y el Reus Deportiu hasta llegar al Barça en 2003. En sus once años en la entidad culé fue cazador de talentos, auxiliar, entrenador y coordinador de la cantera. Desde su salida del club en verano de 2014 ha trabajado en África, América y Asia. Apasionado del modelo de La Masia, sus experiencias en el fútbol gabonés, estadounidense y japonés le autorizan a hablar desde la experiencia y el conocimiento.

Con una mirada pedagógica y una profunda comprensión del juego, Puig se ha distinguido por su capacidad para identificar perfiles que encajan en una idea futbolística concreta y acompañarlos en su crecimiento deportivo y personal. Sin ir más lejos, durante su etapa como director del fútbol base, entre 2010 y 2014, aterrizaron en el fútbol base culé futbolistas que ahora brillan en el primer equipo como Lamine Yamal, Marc Bernal, Alejandro Balde o Dani Olmo. Casi nada.

Francesc Cos, un experto en optimizar el rendimiento

Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y Diplomado en Fisioterapia, Francesc Cos (1972) es referente mundial en el rendimiento físico, la readaptación de los futbolistas lesionados y la prevención de problemas físicos. Ejerció de preparador físico del primer equipo del Barça entre 2004 y 2016 y los dos siguientes años se centró en liderar el área de rendimiento de los deportes profesionales del club. En 2018 cruzó el charco para trasladar su conocimiento en la modernización del trabajo físico en la élite al New York City FC.

De ahí dio el salto al Manchester City como entrenador de fuerza y acondicionamiento (2020-2023), mientras que en los dos últimos años ha sido el especialista de rendimiento del City Football Group. Su currículum habla por sí solo y lo avala para el cargo de responsable del área de rendimiento y de un departamento de I+D de la dirección deportiva planteada por Víctor Font, cuyo objetivo principal será el de “nutrir de conocimientos a nuestros técnicos”.