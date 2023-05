Guardiola se acuerda de Laporta: "Imagino que debe estar aún de fiesta"

El técnico del Manchester City felicitó al club azulgrana por la consecución del título liguero Guardiola ha destacado la solidez defensiva del equipo de Xavi Hernández, en una liga que ha calificado de 'increíble'

Pep Guardiola ha felicitado públicamente al FC Barcelona por su triunfo en el campeonato liguero. El técnico del Manchester City ha destacado los méritos del equipo azulgrana basados en la 'solidez defensiva' conseguida a lo largo de la temporada, en una liga que el entrenador ha calificado de 'increíble' por las dificultades que ha tenido que superar el conjunto dirigido por Xavi Hernández.

El Manchester City se enfrenta al Real Madrid en el partido de vuelta de las semifinales de la Champions League. El conjunto 'ciudadano' consiguió un valioso empate en el Santiago Bernabéu que dejó la eliminatoria con todo por decidir.

En la previa del crucial enfrentamiento de este miércoles, Guardiola fue preguntado por el título de liga conseguido por el Barça esta temporada. El técnico azulgrana se mostró 'muy feliz' del triunfo azulgrana en el campeonato liguero: "Estoy encantado de que hayan vuelto a aganar la liga después de unos años, han pasado por muchas dificultades y todos lo sabemos. Es un subidón para todos los culés", confesó.

El entrenador del Manchester City reconoce que felicitó al entrenador y al presidente del equipo azulgrana, aunque aun no ha obtenido respuesta: "Mandé un mensaje a Xavi y otro al presidente, aunque todavía no me han respondido. Imagino que debe estar aún de fiesta, conociendo a Jan...", ha ironizado el técnico.

Guardiola ha destacado el mérito del equipo conseguido a través de una increíble solidez defensiva: "Han recibido muy pocos goles, han superado bajas muy importantes y largas como las de Pedri y otros jugadores importantes. Es una Liga más que merecida", ha sentenciado.