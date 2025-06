Guardiola: "¿Lamine? No habrá nadie en el mundo como Messi"

Pep Guardiola ha expresado en cuantiosas ocasiones que, desde su punto de vista, el mundo del fútbol no verá nunca más a alguien como Leo Messi. Y, a pesar de que siempre que habla de Lamine Yamal se deshace en elogios hacia él, ha vuelto a dejar claro que para él no habrá nadie como el astro rosarino. "Es imposible", ha declarado en una entrevista en 'DAZN'.

"Su forma de entender el juego es realmente sorprendente a su edad. Tenemos mucha suerte el Barça, ¿no? De volver a encontrar un chico con esta perspectiva. No voy a decir como Leo, lo siento mucho, porque para mí no habrá nadie en el mundo como el argentino. Es imposible", ha valorado la leyenda blaugrana, actualmente entrenador del Manchester City.

"Esta madurez la suelen tener a los 23, 24, 25... A nivel de comprensión, las decisiones que toma. A veces, si el jugador es tan talentoso, parece que cada jugada se la tiene que jugar. Que cada vez que la juega, tiene que tirar un triple a lo Curry. No. Ahora un toque; ahora descanso tres minutos y otro toque; ahora una conducción pequeña y la vuelvo a pasar; y ahora tengo que ganar el partido", ha reflexionado.

Cabe recordar que, esta misma semana, en la inauguración de Monarka Clinic, Guardiola ya deseó una carrera exitosa a Lamine Yamal. También avisó que le encantaría dirigirlo, "pero no pasará": "Lamine está en el mejor club para ser el mejor. Seguro que está bien rodeado por su gente. Le diría que haga su carrera y ya veremos. Ojalá sea larga y llena de éxitos como la de Leo. Lo tendrá que demostrar cada tres días durante quince años. Disfruté de Leo. Me encantaría entrenar a Lamine, pero no pasará".