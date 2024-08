Guardiola juega al despiste con el futuro de Cancelo en el Barça

El exentrenador del Barça y actual técnico del Manchester City, Pep Guardiola, indicó que el futuro de Joao Cancelo sigue más abierto que nunca. No quiso confirmar su salida y dejó entrever que todos los escenarios están abiertos a pesar de que él no cuenta con el lateral: "¿Cancelo? Se está entrenando con nosotros y se porta muy bien en los entrenamientos. ¿Si se puede reincoporar a la plantilla? Puede ser que sí...o no. Todavía no lo sabemos", explicó Pep.

Guardiola, eso sí, admitió ya que la cesión es una posibilidad para solventar la salida del portugués: "Veremos lo que va a pasar. Por ahora se entrena. Se puede quedar o podría salir cedido. Son posibilidades que están encima de la mesa. Todavía no lo sé".

Esta es la primera vez que el Manchester City, a través de una voz oficial, reconoce que existe la posibilidad de que Cancelo pueda marcharse a través de un préstamo. Hasta ahora, el City solo planteaba la posibilidad de un traspaso algo superior a los 20 millones de euros, pero en Europa no ha habido ningún equipo que haya pujado por este tipo de operación. En calidad de cedido, el Barça sí estaría en disposición de repescarle y así lo está negociando su agente, Jorge Mendes. Cancelo desea volver al Barça y ha rechazado las opciones de firmar por un equipo de Arabia Saudí.