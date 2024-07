Guardiola: "A esta generación del Barça no sé qué les han dado sus padres..."

Pep Guardiola elogió sin freno de mano a la cantera del Barça en la previa del amistoso que su Manchester City y el conjunto azulgrana disputarán en la madrugada de este martes en Orlando. Eso sí, preguntado por la actualidad culé, el de Santpedor se mostró mucho más prudente y se limitó a pedir "tiempo" para que Hansi Flick pueda desarrollar su proyecto.

Lewandowski: "Es un goleador ‘top’, cuando recibe balones en el área es imparable. Espero que tenga una buena temporada”.

Barça: "No estaría aquí de no ser por el Barça. Siempre estaré agradecido por lo que el club me dio. Mi formación como persona, como jugador, como entrenador…”

Flick: "Espero lo mejor para el Barça. Flick es una persona excepcional, hizo un año extraordinario con el Bayern. Es cuestión de darle lo que no tienen los entrenadores, que es tiempo".

La Masia: "La joya de la corona, que es la cantera, no falla nunca. Los canteranos tienen que tener el rol que se merezcan en los entrenamientos y decida Hansi. Esta generación de canteranos no sé qué les han dado sus padres y madres… pero no necesitan acompañamiento, se valen por sí solos. Esta generación de Cubarsí, Lamine, Gavi, Pedri, Balde...siempre que han salido han cumplido y esto es una garantía porque da estabilidad económica en el club y sentimiento de identidad con la gente. Celebro que La Masia siga formando a tantos jugadores".

Sin margen: "Cuando todos los jugadores vuelvan, que puedan tirar hacia adelante. Hansi sabe que necesita ganar, como todos. Ojalá pueda sacar los primeros partidos para que le den tiempo y poco a poco jugar cada vez mejor. Pero el potencial del Barça siempre estará ahí".

Lamine Yamal: “Rodri siempre que viene de la selección le pregunto y me habla maravillas. Ya se ve, a esta edad si juegas en el Barça con continuidad y después vas con la selección y juegas es porque eres especial. Si Xavi le hizo debutar es porque le vio algo diferente al resto. Hay chicos que anticipan los procesos. Ojalá que cuando tenga 25 años no estemos cansados de él, estas cosas pasan. Las expectativas son muy grandes. Tendrá bajones de rendimiento pero hay que tener tranquilidad. Su potencial es espectacular. Juega muy bien, es decisivo...