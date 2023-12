"Guardiola es el entrenador más influyente del siglo"

El autor de 'Dios Salve a Pep', Martí Perarnau sitúa al actual entrenador del Manchester City entre los entrenadores de toda la historia del fútbol con más influencia en este deporte. Perarnau explica en esta entrevista a SPORT las razones del éxito del Manchester City de Guardiola

Editorial Penguin, Barcelona. La editora Silvia Fernández cuida todos los detalles logísticosa y tenemos en SPORT el privilegio de charlar con calma con una de las mejoras plumas del mundo del fútbol. Martí Perarnau habla con sinceridad, transaparencia y con una facilidad comunicativa a la altura de su habilidad escritora. Atleta olímpico en 1980, periodista, productor publicitario y escritor de prestigio con obras como La senda de los campeones, Herr Pep, La metamorfosis o La evolución táctica del fútbol, es una maravilla poder aprender de un maestro. Su último libro Dios salve a Pep es una excusa para hablar de fútbol y de los años del técnico de Santpedor en la Premier League pero sus respuestas son extrapolables a lo que sucede fuera de Manchester e Inglaterra.

Pregunta: Dios salve a Pep retrata los siete primeros años de Guardiola en el Manchester City. Después de todos estos años, ¿cuales son los tópicos y prejuicios que Guardiola ha conseguido romper sobre su figura?

Respuesta: "Los analistas ingleses decían queremos ver a Guardiola en el campo del Stoke en una noche lluviosa y con viento porque allá lo veremos pinchar, fue el primer año y ni viento ni lluvia ni pinchó, ganó con facilidad, este es el resumen de una idea que flotaba en el ambiente y que creía que Pep no se iba a adaptar a un fútbol con unas características muy especiales de intensidad y de manera de entender el juego y contrarias a lo que representaba Guardiola y ha acabado sucediendo lo contrario. Guardiola ha impuesto sus ideas, con altibajos y un inicio difícil, pero finalmente ha logrado coronarse como el rey de Europa".

P: Has explicado que Guardiola representa en Manchester algo parecido a lo que significó Cruyff en Barcelona. ¿Es comparable?

R:"Él fue para estar tres años, pero si Guardiola acaba cumpliendo su contrato habrá estado nueve años en Manchester, además de todos los títulos que ha conquistado, Pep ha logrado construir una identidad de juego muy reconocible, ha hecho que la afición del City disfrute del juego de su equipo, el liderazgo del United ahora es del City y todo ello representa un legado indiscutible. Ves jugar a los equipos de la academia del City o al equipo femenino y tienen el sello de Guardiola. Concluyo por tanto que dejará un legado en Manchester similar al que Cruyff dejó en Barcelona".

P: ¿Podemos afirmar que Guardiola es el mejor entrenador de la historia del fútbol?

R: "No hay manera de asegurar quien ha sido el mejor futbolista de la historia o cualquier otra faceta el número uno histórico. No me atrevería a decirlo porque no conozco como se puede valorar quién ha sido el mejor entrenador de todos los tiempos. Es algo muy difícil de asegurar. Lo que sí es cierto es que ha habido una serie de entrenadores en la historia del fútbol que han tenido una influencia muy fuerte en este deporte, pero son muy pocos. Nombraría a Herbert Chapman, o Johan Cruyff como dos de los entrenadores más influyentes y es indiscutible que Guardiola se ha convertivo en el entrenador más influyente de este siglo. ¿Esto le convierte en el mejor de la historia? Esto lo veremos cuando pasen muchos años y se repasen todos los entrenadores. Me parece que es indudable que es uno de los mejores. ¿El mejor? No lo sé. Lo que sí que me parece indiscutible es que es uno de los más influyentes".

P: ¿Estamos en el momento en que los entrenadores son más importantes e influyentes en el juego?

R: "Me parece que es así, que esta es la tendencia. Y tiene una parte positiva y otra que no lo es tanto. Hay equipos con entranadores muy preparados que bien dirigidos mejoran mucho y hay entrenadores que no saben sacar rendimiento de buenas plantillas. También con este peso de los entrenadores hay jugadores que no asumen sus responsabilidades porque con el paraguas del entrenador todo el peso recae en el técnico. Que haya dejadez de los jugadores es una dinámica peligrosa".

Un momento de la entrevista que en SPORT le hemos hecho a Martí Perarnau | Valentí Enrich

P. En la época de Cruyff, Johan era el líder indiscutible del proyecto y se aseguraba que ningún jugador cobraba más que él. ¿Pasa lo mismo en el City?

R: "No sé lo que cobra Guardiola ni si es más o menos quer sus jugadores pero sí que podemos llegar a la conclusión que el proyecto del Mancherster City se basa en Pep. Es Pep. Pero dicho esto no hay que olvidar que se han podido conseguir una serie de jugadores de mucho talento para lograr todo lo que han ganado. Sin estos futbolistas sería imposible".

P: Si nos centramos en el juego, ¿Cuál crees que es la mayor aportación que ha hecho Guardiola en su etapa en el City?

R: "Básicamente, tiene dos vertientes, desde un punto de vista táctico creo que la innovación más importante ha sido la ubicación de los laterakes por dentro, lo de los laterales interiorizados ha sido un gran movimiento. Pero por otro lado hay que destacar la flexibilidad en modificar las ideas y las variantes en las disposiciones de los jugadores. Guardiola cambia tanto los roles de los jugadores que acaba él mismo desmintiendo su propia propuesta, más que desmentirla modifica su propuesta, y traza pequeñas variantes sobre esta propuesta base".

P. Centrados en el juego, me gustaría preguntarte sobre el Manchester City-Real Madrid de la temporada pasada. ¿Crees que fue la obra maestra de Guardiola en el Ciy?

R: "Sin duda, aquella primera parte es el punto culminante,. Así como en el Barça hubo puntos culminantes como el 5-0 al Madrid de Mourinho , la final del Mundial de clubes o la final de Wembley ante el Manchester United, el partido contra el Real Madrid supera cualquiera de los otros grandes partidos que ha jugado el City en estos años. Es su obra culminante. Minimiza a un equipo extraordinario como el Real Madrid. ¿Si está al nivel del 5-0 al Madrid? Es diferente porque los intérpretes del juego son otros, han pasado muchos años y todo ha cambiado pero creo que está al nivel de aquel partido".

P: En un fútbol en el que no hay paciencia y dos derrotas le cuestan el cargo a un entrenador. ¿Puede el modelo del Manchester City influir en que se apueste por proyectos más sólidos y duraderos?

R: "Curiosamente en el fútbol no se acostumbra a copiar a los equipos que triunfan. Se copian aspectos aparentes, símbolos exteriores se copian pero las causas del éxito no se analizan a fondo las razones de porque un proyecto triunfa. El City tendría que servir de ejemplo pero lo dudo mucho. El éxito de Pep y del City es el éxito de un proyecto basado en la paciencia, en la consistencia, en la confianza, en aguantar en los peores momentos. Creo que deesgraciadamente esto no cambiará ya que en el fútbol lo que se suele hacer esw interrumpir los procesos cuando no llegan los resultados y creo que esto seguirá así. No se sabe distinguir entre los procesos y los resultados. Quizá hay un buen proceso que de momento no da resultados pero falta clarividencia para identificarlo. Esto mata muchos proyectos."

P: El proyecto de Pep en el City no se ha roto pero tu detallas en el libro lo que pasó en la primera navidad de Guardiola en Manchester. ¿Peligró su continuidad?

R:" Guardiola llegó a dudar de sí mismo. Es inevitable que los malos resultados influyan en todo el mundo, incluso en los entrenadores. Cuando ganas , aunque seas autocrítico la victoria te realimenta y en cambio, en la derrota, todo te lo replanteas. Aquella navidad fue muy dura para Guardiola. Las derrotas le hicieron replantearse si valía la pena seguir en algo tan duro cuando venía de épocas tan bonitas en Barcelona i Munich. Pero superó este mal momento y salió reforzado de esta dura prueba".

P: En el libro se detalla la reunión de Messi con Guardiola en el 2020. ¿Realmente habló más Messi que Guardiola?

R: "Es así, puede sorprender porque Messi antes hablaba muy poco pero todos hemos visto como ha evolucionado Messi y el discurso que dio en la gala del Balón de oro así lo reafirma. No es el mismo Messi que cuando empezaba a jugar. Fue él quién quiso reunirse con Guardiola para saber si podía jugar en el Manchester City. El City no se movió por Messi. Lo que le dijo el City a Messi es que si él se desvinculaba del Barça estudiarían su posible incorporación. Pero no se dio".

P: ¿Si el Barça le hubiera concedido la carta de libertad, Messi hubiera fichado por el City?

R: "No podemos saber que hubiera pasado pero es razonable pensar que sin el vínculo con el Barça, Guardiola no le hubiera dicho que no a Messi. Todavía es el mejor del mundo y hablamos de hace tres años. Pero como Messi no se desligó del Barça no hubo más historia, no se llegó nunca a este punto.".