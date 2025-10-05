Guardiola: "Entiendo que el Barça sueñe con Haaland"

Uno de los grandes retos de Deco en los próximos años es cómo gestionar el adiós de Lewandowski. El polaco termina contrato en junio, pero habrá que ver si sale este mismo verano o se prolonga su contrato. En el caso de que sea el final de su etapa de azulgrana, Deco deberá plantearse si hay que ir al mercado para fichar un relevo o buscar alternativas dentro de la plantilla.

Ferran se está consolidando como un 'delantero centro de mucho valor e incluso no se puede descartar que Lamine termine siendo una opción como falso '9'. Son solo algunas alternativas, pro el Barça hace tiempo que está atento al mercado para buscar soluciones llegado el momento.

Uno de los sueños de Laporta siempre ha sido Erling Haaland. Antes de que fichara por el City, el presidente azulgrana ya se reunió con el que era entonces su agente, Mino Raiola. En ese momento la situación económica del Barça hizo imposible su fichaje y se terminó optando por Lewandowski, una opción más asequible por la edad del polaco.

A pesar de todo, el nombre de Haaland ha seguido vinculándose con el Barça, incluso ahora que recientemente extendió su contrato con el City hasta 2034. Guardiola ha contestado al asunto en varias ocasiones en los últimos años. La última vez, este sábado en la previa del duelo ante el Brentford.

El técnico ha contestado en la misma línea que cuando le preguntan sobre futbolistas que pueden pensar en irse o cuentan con propuestas importantes. "Dime un solo club para el que no fuera un sueño tener a Erling Haaland. Entiendo que sea un sueño para el Barcelona tenerlo. Si no estuviera con nosotros, también sería un sueño el City", empezó diciendo.

"¿Qué va a ocurrir? La verdad es que no lo sé. Tiene un largo contrato aquí, creo que lo está haciendo muy bien, está haciendo muchos goles, siempre quiere jugar mejor, siempre quiere crear más ocasiones para marcar más goles. Creo que Erling no es estúpido para firmar algo que no quiere cumplir. Eso seguro, pero en el fútbol, ¿quién sabe lo que va a ocurrir en el futuro?", apostilló.