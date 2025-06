Guardiola: "Me encantaría entrenar a Lamine, pero no pasará"

Pep Guardiola ha vuelto a ser hoy protagonista. Lo ha hecho en la presentación de Monarka Clinic, una clínica que utiliza la medicina buscando que los pacientes vivan más tiempo y de la mejor manera posible. Es accionista del proyecto al igual que otros exfutbolistas como Thiago Alcántara y Jonathan Soriano.

En la presentación ha seguido sin querer dar su favorito para el Balón de Oro, galardón al que optan Lamine Yamal y Ousmane Dembélé. "Quien gane lo habrá merecido. No me da pereza hablar de ello, es que lo que yo diga importa poco, lo gane un jugador del Barça, el PSG, el Madrid o el City, bueno del City no lo ganará nadie porque no lo hemos merecido, será merecido. Son muy buenos los dos. Dembélé ya apuntaba cosas y Luis le ha encontrado su posición. Lamine es un fenómeno con 17 años. Es una suerte que salgan este tipo de jugadores para el espectáculo", ha dicho el entrenador del Manchester City.

Guardiola ha seguido con sus elogios a Lamine cuando se le ha preguntado por su precocidad y su paralelismo con Leo Messi- "Lamine está en el mejor club para ser el mejor. Seguro que está bien rodeado por su gente. Le diría que haga su carrera y ya veremos. Ojalá sea larga y llena de éxitos como la de Leo. Lo tendrá que demostrar cada tres días durante quince años. Disfruté de Leo. Me encantaría entrenar a Lamine, pero no pasará".

El de Santpedor ha vuelto también a elogiar el juego del PSG, reciente campeón de la Champions. "Junto con el Barça, han sido los dos mejores equipos. Han merecido la Champions. Cuando perdimos contra ellos en la fase de grupos 4-2 ya vi que era un equipo muy fuerte. Me alegro mucho por Luis porque se lo merece todo", ha explicado.

El Manchester City

Sobre la discreta temporada de los suyos, Guardiola cree que las lesiones los han castigado y que debe servir para valorar lo ganado antes. "Hemos tenido muchos lesionados. No solo a Rodri, a muchos otros y para ganar hay que tener a todo el mundo listo. Nos hemos clasificado para la Champions y eso en Inglaterra es un éxito, es el título más importante porque luchan ocho o nueve equipos para meterse. Acabamos con buenas sensaciones la temporada aunque perdiésemos la final de la Cup, pero es bueno para este Mundial. Esta temporada debe servir para reconocer lo que hemos hecho en las anteriores. Nos irá muy bien para el club. Hay que saber que en la vida no puedes ganar todos los títulos que juegas", ha dicho el técnico que es optimista de cara al próximo Mundial.

El Mundial ha sido criticado por Ronald Koeman. Guardiola también cree que el calendario está demasiado cargado: "Es una novedad, es evidente que van añadiendo partidos al calendario, pero hay que coger este Mundial como una oportunidad de ir a Estados Unidos, que nos sirva de pretemporada y para ir encajando a los nuevos jugadores. No hay que quejarse, pero es evidente que el calendario es cada vez más exigente, no solo a nivel físico, también mental. Hace muchos años que los entrenadores se quejan en las reuniones de UEFA, pero no se pone remedio. Si nos dicen que vayamos allí, vamos. El día que no queramos, nos retiraremos y no iremos al Mundial".

Por último, buenas palabras para uno de sus jugadores, Claudio Echeverri, que podría ser cedido al Girona. "No hemos hablado todavía. Es muy bueno, me ha sorprendido. Es un jugador muy especial, muy bueno en espacios cortos. Tiene gol y acaba muy bien. Veremos si nos sirve o debe salir cedido. Si es al Girona, pues más que contento", ha acabado.