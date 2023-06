"Guardiola me dijo que me tenía que ir del Barça"

Víctor Sánchez ha repasado su etapa en el FC Barcelona en una entrevista concedida en Carrusel Deportivo El exjugador catalán ha desvelado una conversación con Guardiola cuando era entrenador del equipo azulgrana

Pep Guardiola sigue haciendo historia a ritmo de récord. Con el triplete de Champions, Premier League y FA Cup con el Manchester City, el técnico de Sampedor cerró muchos debates conquistando el máximo trofeo continental por primera vez lejos del Camp Nou. Guardiola es un entrenador muy especial y quienes han trabajado bajos sus órdenes lo saben...

Víctor Sánchez, el que fuese canterano azulgrana y uno de los primeros jugadores que el técnico catalán subió al primer equipo, ha analizado la figura del entrenador que le dio la oportunidad de debutar con el FC Barcelona. El exjugador estuvo bajo las órdenes de Pep Guardiola en el filial del Barça y, poco después, como integrante del primer equipo en la temporada donde conquistaron el primer triplete de la historia del club.

El canterano azulgrana de deshizo en elogios hacia el que fuese su técnico: "Ve el fútbol diferente, siempre está innovando. Es muy difícil ser como él porque disfruta poco de la victoria, enseguida está pensando como mejorar y por eso es el mejor. El futbolista mejora mucho con él porque siempre está trabajando en qué puedes hacer mejor, a nivel táctico y técnico", asegura.

El exjugador ha desvelado una conversación con Guardiola en su etapa al frente del conjunto azulgrana: "Uno de los mejores consejos que me dio es que me tenía que ir del Barça para jugar en Primera División, me dejó claro que tenía que salir para jugar 30 partidos y curtirme", ha confesado. Tras unos años con múltiples cesiones, Víctor Sánchez acabó recalando en el Espanyol donde se convirtió en toda una leyenda de la entidad blanquiazul.

Preguntado por las diferencias entre el Barça de Guardiola con el Manchester City actual, el Víctor Sánchez cree que su equipo en Inglaterra es 'más completo' y controla 'más registros', lo que le hace un equipo prácticamente 'invencible en liga': "Va bien por arriba, transita muy bien tanto atacando como defendiendo y es muy físico, algo que aquel Barça no tenía", asegura el exjugador en Carrusel Deportivo.