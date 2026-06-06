Guardiola, contundente sobre la Champions y el Barça: "La Champions destroza proyectos, espero que no sea el caso"

Pep Guardiola, ya extécnico del Manchester City, ha sido la gran estrella en esta matinal de sábado en el marco de la inauguración de la segunda Cruyff Court de Manresa. Tras la que recibe el nombre de Manel Estiarte en la plaza Milcentenari, ha estrenado la que llevará su nombre en La Salle, la escuela a la que acudió entre los 5 y los 12 años.

Guardiola, en el acto en Manresa / Dani Barbeito

En un concurrido acto, con presencia de autoridades como el alcalde de Manresa Marc Aloy o el directo de La Salle Jordi Massegú y de su padre, Valentí, Pep se animó incluso a dar unos toques con los jóvenes jugadores que estrenabanel que dig una pista que permanecerá abierta en horas lectivas y algunas más.

Pep atendió a la nutrida presencia de periodistas que se agolparon en el acto y tocó varios temas de actualidad. Sobre Bernardo dijo que "se adapta a cualquier lado y equipo, es demasiado bueno", mientras que de Julián Álvarez añadió que "también es muy bueno".

Futuro y nombres propios

Sobre su futuro, dijo, en broma, "volver a estudiar aquí en La Salle, me haré profesor". "Voy a quedarme un tiempo aquí y veremos qué hare, ni yo mismo lo sé". "Ser de la Masia, nacidos aquí o no, son del Barça y lo hacen muy bien. Han hecho dos años extraordinarios. La Champions destroza proyectos, espero que no sea el caso. Que por el hecho de no ganarla no se caiga en errores. En la Champions hay que llegar bien al final, sin lesionados, la influencia de los árbitros es grandiosa. Que no se piensen que por no llegar a la final de Champions o no ganarla la temporada es mala".