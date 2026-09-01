El día que Guardiola bendijo el fichaje de Gabriel Jesús: "Es el mejor del mundo en la presión alta"

El FC Barcelona tiene nuevo delantero: Gabriel Jesús. El club catalán cerró este domingo una operación relámpago con el Arsenal a cambio de 10 millones de euros fijos más cuatro en variables por el 80% del pase. Pep Guardiola, su primer entrenador en Europa, alabó al canterano de Palmeiras durante su etapa en el Manchester City. "Es un tipo de persona con mucha presión física, es el mejor en el mundo", llegó a reconocer el preparador catalán en 2017.

Gabriel Jesús, que recala en el Barça para ocupar una posición debilitada tras las salidas de Lewandowski y Ferran Torres y la imposibilidad de firmar a Julián Álvarez, coincidió durante seis temporadas con Pep Guardiola, con quien marcó 95 goles y repartió 41 asistencias en 236 partidos. "Nos ayuda a entender los primeros movimientos. No creo que haya un único jugador en la delantera con su energía", señaló el entrenador de Santpedor, que calificó al brasileño como un "delantero hermoso".

"Era un jugador muy especial para mí"

A pesar de su confianza en el jugador de 29 años, Gabriel Jesús abandonó el conjunto mancuniano en 2022 rumbo al Arsenal por 52 millones de euros. Su marcha no se debió a una bajada de rendimiento, sino a la ardua competencia en la delantera del Manchester City con la llegada de Erling Haaland. "No lo vendimos porque no era lo suficientemente bueno. Lo vendimos porque merecía jugar, sentirse importante y disfrutar de su fútbol", desveló Guardiola, quien lo fichó hace diez años para el club inglés cuando estaba cerca de llegar a la capital catalana.

Más allá de sus goles con el equipo inglés, Gabriel Jesús se caracteriza por ser un futbolista comprometido en las tareas defensivas. Su empeño sin balón casa con el estilo de juego presionante de Hansi Flick. "¿Gabriel? Era un jugador muy especial para mí. ¿Sabes por qué? Su energía, su personalidad, su presión... Siempre dije que era uno de los mejores delanteros defensivos con los que había trabajado", reiteró Guardiola sobre el nuevo jugador azulgrana.

Pep Guardiola abraza a Gabriel Jesús en su etapa en Manchester / Archivo

Con la camiseta 'skyblue', ganó once títulos, en los que ejerció un papel determinante. "La gente a veces solo miraba los goles, pero para mí podía jugar como delantero, falso nueve o desde la derecha. Nos dio muchas soluciones diferentes. Nos ayudó a ganar cuatro títulos de la Premier League", aseguró el exentrenador de FC Barcelona o Bayern de Múnich.

En el Arsenal, Gabriel Jesús convivió con varias lesiones de rodilla que le impidieron rendir a su mejor nivel. Aun así, el delantero de Sao Paulo anotó 32 tantos y dio 18 pases de gol con la elástica 'gunner'. Ahora, emprende una nueva aventura en el fútbol europeo de la mano del Barça, un equipo agresivo sin balón y que se adapta a la medida a sus características.