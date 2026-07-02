Guardiola acompañó a Laporta después de la toma de posesión

Joan Laporta vivió este miércoles una jornada cargada de emociones. El presidente arrancó el día con el acto de toma de posesión, en el que repasó las principales líneas de su proyecto. Se mostró en su versión más reconocible: combativo, con mensajes directos al Real Madrid y transmitiendo optimismo sobre el futuro del club.

Lo que comenzó como un acto puramente protocolario fue ganando intensidad con el paso de los minutos. Laporta agradeció la presencia de Hansi Flick y se emocionó visiblemente al abrazarse con su madre y otros familiares. Uno de los momentos más destacados llegó cuando, tras trasladarse del Auditori a la sala París, decidió finalmente atender a los medios. La comparecencia no estaba garantizada y la decisión pareció surgir de manera espontánea.

Esa naturalidad también quedó reflejada en sus respuestas. Aunque había asegurado que no hablaría sobre Julián Álvarez, en la primera pregunta acabó haciendo precisamente lo contrario, extendiéndose sobre la posibilidad de incorporar al delantero argentino.

Laporta, en Aiguafreda

Después de los actos institucionales, Laporta se desplazó a Aiguafreda para participar en el tradicional partido de homenaje a Johan Cruyff, una cita que se celebra cada año en recuerdo del mito azulgrana. Entre los asistentes destacó la presencia de Pep Guardiola, un habitual en este tipo de encuentros vinculados a la figura del neerlandés. Al evento también acudieron amigos del presidente y numerosas personalidades del entorno de Cruyff.

Enric Masip, asesor de Laporta, compartió posteriormente una imagen en Instagram junto al presidente y Guardiola acompañada del siguiente mensaje: "Un any més fent l’homenatge al personatge més gran del barcelonisme, #JohanCruyff, amb el millor president i entrenador de la història. #JoanLaporta #PepGuardiola. El dia del nomenament del Jan com a president del Barça, rodejat de barcelonisme a Aiguafreda. Visca el Barça!".