La 'guardia pretoriana' de Belletti para buscar el ascenso

El duelo ante el Andorra de Copa Catalunya dejó brotes verdes. Claro que el cuadro del Principado no iba con su artillería titular, pero los cromos que jugaron en el estadi Johan Cruyff no dejaron de ser de Segunda A y de emplearse a fondo. Fue un partido bonito, de dos equipos que propusieron, y en el que el Barça Atlètic demostró que cuando el talento se junta y puede destapar el tarro de las esencias puede competir incluso con equipos de categoría superior. Fue un espaldarazo para el proyecto de Belletti. Más intangible que otra cosa, pero una bocanada de aire fresco pensando en un posible ascenso a Primera RFEF. Que será harto difícil, ojo.

Pese las delicadas lesiones que ha sufrido el cuadro barcelonista, con piezas importantes como Gistau, Barberá, Sama Nomoko o Dani Rodríguez fuera prácticamente hasta mayo, sigue teniendo muchísima calidad en su plantel el técnico brasileño. Y hay una serie de cromos a los que debe agarrarse para pensar en remontar la distancia con el liderato y, por qué no, buscar subir de categoría de forma directa.

Un equipo jovencísimo pero sobrado de personalidad

La columna vertebral que tiene el filial barcelonista invita a pensar en un tramo final positivo de campaña. Una "media de edad bajísima", como dijo Juliano tras el duelo ante el Andorra, pero con muchísima personalidad y talento. Y que debe dar ahora un paso al frente. Álvaro Cortés es el mariscal de este equipo, el capitán y líder de la zaga. Un futbolista con proyección de categoría muy superior, pero que una vez se quedó en el Barça Atlètic trabaja con el objetivo único e indivisible de ascender al equipo mientras intenta convencer a Flick de que es una opción muy válida ante el delicado momento defensivo del primer equipo.

Tommy y Jofre son dos pilares para Belletti / FCB

En ese carril izquierdo, Jofre Torrents, en dinámica habitual de primera plantilla, representa un salto de calidad clave. Abarca toda la banda y tiene la calidad y el temple para ser diferencial en sus incorporaciones al ataque. En el otro carril, la recuperación de Xavi Espart es también otra gran noticia para Belletti, que lo ve como un factor diferencial para el equipo. Por su capacidad para ir por dentro y por fuera y asociarse en ataque y su solidez en los duelos atrás.

Espart, en una imagen entrenando con el primer equipo / FCB

La imaginación de Toni y Juan

Fariñas y Tommy (cuando sume a la causa) deben ser también un centro del campo solvente y que marque diferencias. Junto a Toni Fernández y Juan Hernández, que representan la imaginación, el último pase y la creatividad en 3/4 de campo. El de Rubí (no olvidemos, todavía juvenil de segundo año) fue uno de los mejores ante el Andorra con dos asistencias y un balón al palo.

Guille, un factor a tener en cuenta

Parece que Juliano también empieza a recuperar para la causa a Guille, al que ubicó de extremo izquierdo en Copa Catalunya. Sorprendió gratamente su rendimiento en una demarcación poco habitual y podríamos verlo más a menudo ahí. Tiene un gran golpeo y conducción. Y gol llegando en segunda línea.

Guille celebró así su gol contra el Andorra / Dani Barbeito

El fichaje de Joaquín Delgado también ha sido positivo ante las lesiones de Barberá y Gistau. El futbolista, cedido por el Oviedo Vetusta, lleva ya cuatro tantos desde su aterrizaje y será inamovible en la punta de lanza. Motivos para creer, sin duda.