Un guardia civil del Barça relata el madridismo sociológico desde dentro

Fernando Tarrio atiende a SPORT para explicar en primera persona su día a día "En la Armada he visto izar la bandera de España con el escudo del Madrid"

Fernando Tarrio es guardia civil. Antes fue, durante seis años, miembro de la Armada española. Nació en La Coruña y ha vivido en diferentes lugares de España. Siendo un niño, se hizo culé, del Barça. Muy del Barça. Tanto que, cuando llegó a Barcelona, se hizo militante blaugrana, lo que significa desplazarse con el equipo, ir al estadio, ser peñista y, sobre todo, convertirse en un altavoz del barcelonismo incluso en escenarios en los que el barcelonismo no existe o lo hace de forma anecdótica.

Su militancia o, como él mismo define, "religión culé", le empujó a escribir un libro cuyo título surge de la pregunta que tantas veces le han trasladado compañeros de profesión o gente cercana: ¿Por qué eres del Barça?. En SPORT no vamos a preguntarle lo mismo, pero sí vamos a intentar conocer un poco más el madridismo sociológico desde alguien que lo vive a diario desde dentro.

¿Cuándo y cómo te hiciste del Barça?

Soy gallego, de La Coruña, criado en Asturias. No era un entorno precisamente culé, pero soy culé desde que me quedé enamorado del Barça de Julio Alberto, Carrasco, Archibald… Incluso del que perdió la final de Sevilla contra el Steaua. Me enamoré de ese equipo: por los colores, por el sentimiento, por lo que le costaba. Y de pequeño ya pensaba que ese equipo iba a ganar muchas cosas. No fue por influencia de nadie, fue casi una rebeldía.

¿Te has sentido ‘el raro’ por ser del Barça?

En cuanto a afición futbolística… Sí, la verdad es que me he sentido así. Es extraño porque siendo de un equipo grande como es el Barça… Pero sí, siempre era el culé del grupo, viviera en Asturias, en Galicia, las Islas Canarias o en Valencia. En Catalunya incluso también…

Fernando Tarrio, del Barça y guardia civil | JAVI FERRÁNDIZ

¿Y en la Guardia Civil?

Totalmente. Date cuenta de que yo empecé en el año 94 de profesional en la Armada Española. Estuve seis años de militar profesional, muy buenos, antes de la Guardia Civil y tanto en un gremio como el otro el madridismo es total, somos poquitos los culés. Y culés auténticos, todavía menos, la verdad.

¿Cuesta?

A ver, dentro de que hay cosas más importantes en el mundo, como el compañerismo, el trabajo, la familia... En ese sentido, tanto en la Armada como sobre todo en la Guardia Civil, nunca he tenido ningún problema. Estaba y estoy muy a gusto, pero el fútbol en España no es sólo una afición cualquiera, es para muchos casi como una religión. Para mí lo es.

Ya.

Y claro, sí que es difícil, es difícil porque en cualquier entorno en el que yo he estado eres como la nota discordante. Hay cosas que molestan cuando tú eres tan del Barça como yo. Si eres un culé de los que ellos llaman tranquilo, un buen culé, pues bueno, como el del Atleti, eres incluso gracioso, pero si eres un culé tan militante como yo, que lo defiende tanto, ya no eres tan gracioso.

¿Por qué?

Por la militancia. No es lo mismo ser del Madrid o del Barça, o del Atlético de Madrid, que ser militante de estos equipos. En el caso del Barça, por lo menos yo, creo que ser militante no es solo comprarme el diario SPORT o ir al Camp Nou, es sentir el club, haber sido peñista, como lo fui en Sant Andreu de la Barca, participar en el club, no solamente mirando las redes sociales y ya está, sino gastarte tu dinero y tu tiempo en ese club, defenderlo, informarte, ir a finales... Eso es ser militante del Barça.

¿Por eso escribiste el libro “¿Por qué eres del Barça?”?

Bueno, siempre he tenido esa inquietud de que me gustaría ser periodista, escritor… De deportes y más del Barça. Quería contar un poco por qué me hice del Barça. El título del libro es porque, por donde he pasado, el trabajo que haya tenido, la ciudad haya sido, de costa, de interior, siempre me han hecho esa pregunta. De una manera mejor o peor, pero siempre me la han hecho. Y cuando comprueban que eres muy del Barça, normalmente es un problema... No siempre ha sido así, hay gente con la que se puede hablar, pero yo tenía muchas ganas, tenía una inquietud, tenía que sacar todo esto que tengo dentro y plasmarlo en un libro.

"Cuando una persona como yo dice lo que piensa, como Laporta, ya eres un culé problemático" Fernando Tarrio

Leyendo la contraportada del libro, lo primero en lo que uno piensa es en el madridismo sociológico. ¿Es así?

Sí, es lo que pensamos muchos. Pero es que, precisamente ese miedo, esa vergüenza a decir lo que es el madridismo sociológico, es madridismo sociológico. Madridismo sociológico es lo que se ha instaurado en este país en el tema fútbol, en el tema deporte. Y lo tienen muy bien montado, lo tienen tan bien montado que, si una persona dice lo que piensa, como lo dijo Laporta, como lo he dicho yo muchas veces a lo largo de mi vida, pues ya, aparte de militante, eres un culé problemático. A mí me han dicho ‘buá, tú es que eres muy ultra’, ‘tú es que eres…’. Pero si eso lo hace un madridista es lo correcto. Para eso está un madridista, para defender la verdad. Y los culés tenemos que estar para reírnos, acompañar… Y yo no transijo con eso. No es que me guste discutir, pero no voy a dar mi brazo a torcer. Existe un madridismo sociológico y se aprovechan de ello. El Real Madrid es un gran club históricamente, pero gracias a esos poderes tiene más títulos y más respeto de todas las instituciones, españolas y europeas.

¿Este madridismo sociológico se nota más en tu entorno laboral?

Sí, lo noto continuamente, tanto en el trabajo que tuve como en el ejército como en la Guardia Civil. Mi bautismo, como cuento en el libro, la Champions que ganan ellos en el 98. Teníamos todas las taquillas ahí decoradas, el izado de la bandera con el escudo del Real Madrid… Es una anécdota y no pasa nada, pero el Barça no podría hacer eso.

¿Y en la Guardia Civil?

El cuerpo de la Guardia Civil es un cuerpo muy profesional, de verdad, funciona mejor de lo que la gente se cree. Lo que pasa es que, evidentemente, cuando llegan los chascarrillos, cuando llegan los comentarios, cuando llegan los lunes o los días de después, los jueves después de la Champions, los lunes después de la Liga... Pues claro que sí, evidentemente. Ser culé y ser un culé tan militante como yo, pues muchas veces, incluso aunque no quieras discutir, aunque no entres al trapo, pues te ofende, te molesta, claro. Porque van todos a una, o sea ellos… Ese es el madridismo sociológico.

¿Por qué no pueden entender que un Guardia Civil pueda ser militante culé como tú?

Hay muchos compañeros que también son culés, pero lo son porque tiene que haber de todo y cuando llega el momento de la guerra, como digo yo, de la guerrilla, ahí ya no entran al trapo. La mayoría no lo comprenden. Hay gente que dice que sí, que yo te entiendo, que tenéis un equipo que juega muy bien, pero incluso antes de Negreira ya te decían ‘¿no lo ves un poco incompatible?’.

Fernando Tarrio, del Barça y guardia civil | JAVI FERRÁNDIZ

¿Cómo?

Sí. Pues no, no lo veo incompatible. Ni ser Guardia Civil, ni ser militar, ni ser panadero, ni electricista con ser del Barça. O sea, incluso mucha gente me ha dicho ‘es que tú eres gallego’. Ya, bueno, ¿y todos los madridistas son de Madrid? No, muchos son andaluces, muchos son gallegos como yo y son muy madridistas y a nadie se le ocurre decir ‘¿cómo sois del Real Madrid si no sois de allí?’. Pero a los culés, sí. De los culés siempre tienen que buscar el por qué eres del Barça. No lo entiendo.

"Cuando llegué a Catalunya me decían: 'Oye, ¿te tratan bien?'. Yo les respondía que claro que sí, que no me pegaban" Fernando Tarrio

Tremendo.

Yo sé que no gusta, sé que no caes bien, sé que habrá mandos y guardias, y me lo han dicho, que ven que no es compatible mi condición con ir al Camp Nou, con ir al Barça… Con ir al Palau Blaugrana. No lo ven compatible, lo ven como una contradicción. Sí, es increíble. Les tengo que explicar siempre que allí me tratan muy bien. Cuando colaboré con Miguel Ángel Ruiz y con medios de Barcelona, medios locales, me lo decían: ‘Oye, ¿y allí te tratan bien?’. Si, sí, no me pegan. Me hablan en castellano. Y aunque me hablen en catalán, que me tengo que adaptar yo. Yo también tengo un idioma en Galicia y me gustaría que también lo respetaran. No he tenido ningún problema serio, pero es incómodo.

Con lo de Negreira debe ser una fiesta.

El caso este, como le digo yo, el ‘caso difamación Negreira’… Me di cuenta que muchas veces cuando ellos me dicen, me preguntan, me vienen a mí a preguntar… Si lo piensas bien es hasta en cierto modo agradable. Aprecian tu opinión y me lo dicen. Luego ya cuando les das tu opinión, pues ya se acaba lo agradable. Yo les digo: ‘¿dónde te informas tú?’. Porque donde tú te informas, eso es madridismo sociológico. Te están influyendo. ‘No, no, no’, dicen. Y ellos son la mayoría consumidores de Marca, AS, Movistar, la Cope, la Ser, el Chiringuito...

Entiendo.

Claro, aunque nieguen la mayor, son consumidores de eso. Me gusta ser justo y no es que yo diga que eso está mal y lo que yo consumo, si leo el SPORT o leo Twitter Barça, donde hay mucho tuitero y youtuber que defienden muy bien al Barça… No significa que yo tenga razón y vosotros no, pero yo por lo menos intento contextualizarlo todo. Si quieres, de eso, hablamos, pero ellos ya en la segunda o tercera frase se pierden y ya no les interesa.

¿La diferencia entre el madridismo sociológico y cierto barcelonismo sociológico, que en Catalunya puede existir, es que aquí llega todo, incluso los medios madridistas, pero al revés?

Totalmente. Claro. Al madridismo de España y del resto del mundo no le llegan noticias del Barça, a no ser que sean las que da la caverna o el madridismo sociológico, las que a ellos les interesa. Mi mujer es colombiana y ahora mismo es muy culé, va conmigo al estadio, pero ¿qué ocurre? Lo que le llegaba allí, en general, en Sudamérica, por resumir, es Madrid bueno, Barça malo. Da igual que hablemos de la directiva, de los jugadores, de la historia, de la competición que sea. Las noticias son siempre malas: económicas, fichajes, no fichajes, todo, sanciones, Negreira, lo que sea. Todo lo que les llega allí está sesgado. En España también es así. Aparte, los aficionados escuchan lo que quieren escuchar, lo que les conviene. La prueba la tengo en mi micro mundo. Cuando me preguntan sobre el partido del otro día o de Bellingham. O del Madrid… Ellos escuchan, pero tienen un filtro. El madridismo sociológico tiene un filtro. Cuando tú empiezas a decir cosas que les gusta como, por ejemplo, que Bellingham me parece un gran jugador, eso sí les interesa. Pero si sigues hablando y les dices que os costó 130 kilos, ya desconectan.

"Si una gran parte de la Guardia Civil es antibarcelonista es porque es un club catalán" Fernando Tarrio

¿Tiene algo que ver con que el Barça sea catalán? ¿Pasa lo mismo con el Atlético?

Sí, bueno, yo estoy seguro, claro que sí que tiene que ver. Barcelona y Madrid son dos ciudades antagónicas en muchas cosas, en lo económico, en lo social, en lo político y, obviamente, claro que sí que tiene que ver. Si una gran parte de la plantilla de la Guardia Civil es anti barcelonista, como me lo han dicho a mí, incluso aunque no sean madridistas, sino anti barcelonistas, es porque es un club catalán, claro que sí.

Fernando Tarrio, del Barça y guardia civil | JAVI FERRÁNDIZ

¿Cómo ves al Barça?

Pues lo veo muy bien. La gente incluso aquí tiene muchas ganas de criticar, le compramos el discurso, una vez más, a Madrid. Yo creo que estamos muy bien. Claro que siempre hay margen de mejora, la famosa autocrítica que siempre tenemos que hacer y que hacemos. Que esa es otra cosa. Xavi hace autocrítica y en Madrid siempre dicen que es un llorón, pero es lo que he dicho antes. Le pasa a Xavi, me pasa a mí, le pasa a cualquiera. Yo estoy cansado de verlo. La primera o segunda frase de Xavi que les interese la cogen. Cuando ya lleva cinco o seis, ya no les interesa. Yo al Barça lo veo muy bien, ya era hora de que tuviésemos un buen proyecto deportivo y económico.

Te veo optimista.

Yo no digo que sea el presidente perfecto, aquí nadie es perfecto, pero Laporta es el presidente que tiene que estar. Y Xavi es el entrenador que tiene que estar y los tenemos que apoyar y ayudar. El Barça es ahora más competitivo y era lo que nos hacía falta.

Llevas la camiseta del Barça. ¿Vas así al trabajo?

Voy muchas veces vestido como voy ahora para ir al trabajo. Luego allí me cambio y me ven la camiseta del Barça y no pasa nada. Además allí donde estoy yo, en la Delegación, también hay gente que es culé, funcionarios y tal y algún compañero. No pasa nada, pero me ha pasado en otros sitios donde he estado. Sobre todo cuando el Barça de Pep, el Barça de Luis Enrique, con el triplete. Sí que en sitios más grandes en general, no con compañeros solo de la Guardia Civil, sino también incluso con la población en la calle. Desde Sant Andreu de la Barca, donde estuve siete años, hasta Lanzarote e incluso Valencia, Verte y molestar que te vean con la camiseta después de un 2-6 o un 4-0. Pues claro, ¿cuál es el problema? Si me la pongo cuando nos meten una paliza, también me la voy a poner cuando hemos ganado un título, hemos ganado un triplete o le hemos metido una de esas goleadas al Real Madrid.