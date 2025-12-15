Guadalajara se engalana para recibir al Barça

Guadalajara se viste de gala para el encuentro que tiene lugar este martes a las 21 horas en el Estadio Pedro Escartín. Los alcarreños se preparan para recibir al líder de LaLiga y actual Campeón de la Copa del Rey, el FC Barcelona, en un encuentro que ha movilizado a toda la ciudad.

El conjunto de Pere Martí ya se ha ejercitado con la mira puesta en el histórico duelo que tiene por delante, tras la derrota contra el Real Madrid Castilla en Primera Federación el pasado sábado. Los jugadores del conjunto castellanomanchego ya han pisado el césped natural del Pedro Escartín, que se encuentra en buen estado pese a las lluvias que azotan la ciudad en las últimas horas.

"El césped está bastante bien, no será un motivo de preocupación para el Barça. Tenemos a dos personas encargadas y una gran empresa encargadas de mimar cada día el terreno de juego", explicó en el 'Què t'hi jugues!' Carlos Ávila, presidente del Guadalajara, tras el sorteo de la pasada semana.

Por otro lado, los operarios terminarán de situar las gradas supletorias a lo largo de este lunes. La capacidad habitual del estadio es de 6.000 plazas, pero entre esta grada supletoria de 1.500 asientos y el aumento en unas 1.000 butacas de la otra gradería ya existente se llegarán a los 8.500 espectadores. Aun así, a pesar de incrementar el aforo, el club ya ha vendido prácticamente todas las entradas disponibles.

Además, en los últimos días se han producido colas para hacerse abonado, pues estos tienen derecho a adquirir una entrada. Gracias al tirón mediático de jugar contra el Barça, el Dépor ha alcanzado, hasta el momento, la cifra histórica de 4.700 abonados.

Como es habitual, el Barça viajará el mismo día del partido. Los pupilos de Flick, que apostará por un once con la presencia de los menos habituales, se trasladarán a Guadalajara este martes a las 10:30 horas en avión desde Barcelona.