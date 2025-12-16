El Guadalajara calienta la previa contra el Barça

La mística de la Copa del Rey va más allá de lo que sucede sobre el terreno de juego. Clubes humildes viven una semana mágica cuando reciben a un Primera, más aún si es el Barça. El Guadalajara, de Primera Federación, ha aprovechado el tirón mediático de la visita de los azulgranas para superar su récord de abonados y, además, para juguetear en sus redes sociales.

El club alcarreño ha subido tres publicaciones a su cuenta de X (Twitter) en tono sarcástico. Los 'posts', que han girado en torno a las palancas, un término vinculado a la gestión económica del Barça en los últimos años bajo el mandato de Joan Laporta, no han agradado a algunos aficionados catalanes. El último de ellos, el cartel online para anunciar el partido de dieciseisavos que se disputa este martes a las 21 horas, se titula: 'Palanca rumbo a Octavos'.

Pese a las bromas del conjunto castellanomanchego, el Guadalajara, que ha anunciado que quedan menos de 100 entradas a la venta para el duelo, ha mostrado su admiración al Barça con un nuevo póster. "¡Todo un honor medirnos al Rey de Copas!", reza el cartel publicado por el equipo dirigido por Pere Martí.

La visita del FC Barcelona al Estadio Pedro Escartín no solo ha generado una mayor visibilidad a las redes sociales del club alcarreño, sino que también ha permitido aumentar el apoyo de la ciudad con su equipo, pues se han alcanzado los 4.700 abonados, una cifra récord en la historia del club. Además, el campo ha pasado de los 6.000 asientos a los 8.500 con la instalación de gradas supletorias para recibir a los pupilos de Hansi Flick.