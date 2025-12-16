En directo
FC BARCELONA
Guadalajara - Barcelona, en directo hoy: alineaciones, horario y dónde ver el partido de Copa del Rey
Sigue el minuto a minuto del partido entre el Guadalajara y el Barça (21.00h; Movistar+) de 1/16 de final de la Copa del Rey
