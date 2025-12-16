El Guadalajara - Barça se atrasa por serios problemas de seguridad

Pese a que el Guadalajara - FC Barcelona correspondiente a los dieciseisavos de la Copa del Rey debía comenzar a las 21:00, un problema de seguridad relacionado con las gradas del Estadio Pedro Escartín ha provocado que el choque deba retrasarse, como mínimo, por media hora.

Los culers, de esta forma, deberán esperar más de lo que podían pensar para saltar al campo en un encuentro destacado por la sorprendente vuelta de Marc-André Ter Stegen al once titular, así como por la participación de jugadores menos habituales como Roony Bardghji, Marc Casadó, Marc Bernal o Andreas Christensen, de igual manera que por la posibilidad de volver a ver a Lamine Yamal actuar en la mediapunta.

Los motivos del retraso

El campo, a falta de menos de una hora para el arranque del duelo copero, no estaba abierto al público todavía, ya que los locales se encontraban a la espera de recibir el permiso municipal del ayuntamiento a través de protección civil. Estos resquicios de última hora se deben a un problema con las gradas supletorias habilitadas para aumentar el aforo del estadio de cara al partido de hoy, pues se tienen que poner unos filtros muy concretos que no ha dado tiempo de aplicar en dichas tribunas. Y es que las gradas supletorias no están enumeradas, motivo por el que, para evitar que haya aglomeraciones, se busca que la gente pueda entrar de manera filtrada. Es por este motivo que el Guadalajara - Barça se retrasa, como mínimo, media hora más. A las 20.30 se han abierto puertas.

El inicio del camino culer para tratar de revalidar la Copa del Rey ganada el pasado curso ante el Real Madrid en La Cartuja comienza de manera convulsa, con una modificación de horario a última hora en la primera ronda disputada por el conjunto azulgrana, que pudo saltarse las dos primeras eliminatorias al ser uno de los cuatro clubes que disputarán la Supercopa de España en enero en suelo árabe.