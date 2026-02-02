Los grupos de animación del Barça, cerca de un acuerdo con la directiva para volver al Spotify Camp Nou

El regreso de los grupos de animación al Spotify Camp Nou sigue acercándose cada día más. Penya Almogàvers, Nostra Ensenya, Front 532 y Supporters Barça han emitido un comunicado de manera conjunta en el que aseguran encontrarse en medio de una "fase de negociación construcitva" con la junta directiva del club blaugrana para volver a ocupar las gradas del feudo culer "lo antes posible".

Los grupos que conforman la Grada d'Animació han querido "desmarcarse de las recientes filtraciones aparecidas en la prensa en referencia a los contactos y negociaciones entre el club y los grupos de animación con el objetivo de restablecer el espacio".

En este sentido, las cuatro entidades afirman que solo les mueve "la voluntad de volver a la grada para apoyar al FC Barcelona" y que, por este motivo, han "accedido a escuchar y trabajar conjuntamente con el club para hacerlo posible, intentando que las discrepancias anteriores no entorpezcan un proceso que tiene que mirar hacia adelante".

El 26 de noviembre de 2024, el FC Barcelona emitió un comunicado explicando el cierre de la grada d'Animació en el Estadi Olímpic Lluís Companys. "El FC Barcelona informa que a partir de hoy incumplimiento por parte de los grupos que forman parte de las obligaciones que tienen asumidas con el club".