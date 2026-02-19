Un grupo de socios del Barça amenaza al CTA por los recientes arbitrajes

Una parte de la afición del FC Barcelona está cansada de los arbitrajes que ha sufrido su equipo en los últimos años y este jueves un grupo de socios culés ha presentado una reclamación al Comité Técnico de Árbitros para pedir que se tomen medidas urgentes, según avanzó 'El 10 del Barça'. En el comunicado se señala una serie de puntos donde se ha perjudicado al Barça y se ha beneficiado al Real Madrid.

El grupo de socios azulgranas está encabezado por Jordi Majó, empresario catalán del sector agrícola y excandidato a las elecciones azulgranas del 2003. Ese año quedó tercero por detrás de Joan Laporta y Lluís Bassat; 12 años más tarde se volvió a presentar, pero no logró superar el corte de firmas.

Jordi Majó ha sido el encargado de firmar este burofax dirigido al CTA donde al final se pide que "cesen en esta forma de actuación o, si no, se tomarán acciones legales".

Hansi Flick no entendió las decisiones de Martínez Munuera y el VAR / AP

El comunicado oficial del grupo de socios encabezados por Jordi Majó:

"El socio Jordi Majo Ruaix en el día de hoy ha interpuesto reclamación al CTA en el cual en resumen reclama:

La existencia de trato de favor a un club de la Liga en las siguientes acciones punitivas:

1.- Señalar un elevado número de penas máximas a su favor, con constatación de imágenes en las que se observan caídas intencionadas de jugadores NO REVISADAS POR EL VAR.

2.- No señalar por el árbitro principal penas máximas en contra de dicho club SIN INTERVENCION DEL VAR pese a la claridad de las imágenes.

3.- No intervención del VAR cuando las acciones pueden perjudicar e intervención de VAR EN acciones que benefician a dicho club y cuando el árbitro principal no las señala.

4.- No intervención del VAR cuando se cometen infracciones en el área de penalti por jugadores del equipo contrario a FC Barcelona y el árbitro principal no las señala.

5.- No intervención de VAR cuando se encaja gol por FC Barcelona precedido de falta previa contra jugador de Barcelona y peses a la claridad de imágenes. Se da la circunstancia que en la última jornada de Liga el mismo árbitro si intervino para anular un gol en el partido contra Rayo Vallecano de la temporada anterior por la misma jugada.

6.- Especial gravedad presenta la anulación del gol en el último partido de Copa del Rey y que suponía el 4-1, gol anulado por el VAR y una vez constatado que no funciona el mismo, razón por la cual el tanto una vez concedido por el árbitro principal debió subir al marcador al no funcionar el VAR que no podía intervenir. Tratándose de una eliminatoria no es el mismo resultado 4-0 que 4-1.

7.- Se denuncia la constante actuación contraria de algunos árbitros reincidentes contra FC Barcelona y su designación en aquellas jornadas de especial trascendencia y siempre en campo contrario.

8.- La existencia en el CTA tanto masculino como femenino de incompatibilidades en la designación de sus miembros por claro conflicto de intereses y razón de parentesco con un club de la Liga

Se anuncia asimismo la existencia de socios de FC Barcelona para interponer acciones de reclamación en la jurisdicción que corresponda y ante los organismos deportivos competentes por daños materiales y morales contra CTA y quien resulte responsable para el supuesto de no cesar en esta forma de actuación, en especial en la forma de conducirse tanto en la modalidad de acción y omisión del VAR según cual sea el equipo perjudicado", explica en la nota de prensa.