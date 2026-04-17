Grimaldo prepara su salida del Bayer: Barça, Juve y Milan, muy atentos

Alejandro Grimaldo podría finalizar su exitoso ciclo con el Bayer Leverkusen esta misma temporada. El lateral zurdo tiene decidido un cambio de aires en función de las ofertas que tenga encima de la mesa y puede ser una operación interesante. A Grimaldo le quedará un solo año de contrato y podría salir por menos de 12 millones de euros, algo que ha llamado la atención de varios clubs europeos. El Barça está muy atento a la situación, mientras que en Alemania también aseguran que Juventus y Milan quieren ficharle, según asegura 'Fussballdaten'. Grimaldo priorizaría su llegada al club blaugrana o a la Liga española y está pendiente de que o bien el Barça o el Atlético de Madrid realicen algún movimiento.

Grimaldo fue uno de los fichajes que manejó la dirección deportiva del Barça el pasado verano. El club blaugrana buscaba una alternativa a Alejandro Balde y llegó prácticamente a un acuerdo con el jugador para conseguir su traspaso por 15 millones de euros. El Barça necesitaba que Gerard Martín saliera para llevar a cabo su fichaje y, finalmente, el canterano renunció a salir al Wolverhampton por lo que la operación se frustró en el último momento.

El interés del Barça sigue abierto, aunque en estos momentos, el escenario ha cambiado. El Barça busca realizar una revolución en los laterales y habrá movimientos o eso es lo que se desea desde el área deportiva. Pero en este caso, Gerard Martín se ha vuelto intocable -su polivalencia como lateral y central le ha hecho ganar enteros- y habrá que ver lo que sucede con Alejandro Balde. El club blaugrana está por la labor de escuchar ofertas por el canterano, pero todavía no hay nada firme y Balde nunca ha querido salir.

En el caso que Balde se quedara, Grimaldo no tendría opciones de venir. Y si se va, hoy por hoy, no es el primero de la lista aunque sí está en una terna de nombres que el Barça considera interesantes. Otro de los futbolistas que también gusta mucho es Cambiaso, de la Juventus, aunque en este caso su fichaje se iría más a los 30 millones de euros y llegaría para ser titular indiscutible. Es una opción que realmente gusta en el área deportiva.