Grimaldo, seguido por el Barça, podría salir del Leverkusen por solo 10 millones

El futuro de Álex Grimaldo vuelve a situarse en el foco del mercado de fichajes. El lateral izquierdo del Bayer Leverkusen podría convertirse en una de las grandes oportunidades de este verano, con el jugador valenciano abierto a un regreso a LaLiga y con un precio de salida especialmente atractivo.

Según ha informado el periodista Matteo Moretto, el internacional español de 30 años tendría un precio de salida fijado en torno a los 10 millones de euros, una cifra muy inferior a su valor de mercado y que ha llamado la atención del FC Barcelona y del Atlético de Madrid. Por el momento, ninguno de los dos clubes ha realizado una oferta formal, aunque ambos están muy pendientes de su situación.

El portal Transfermarkt valora al futbolista en torno a los 20 millones, por lo que una posible salida por la mitad de ese importe lo convierte en una oportunidad de mercado muy clara. Este precio rebajado responde a su situación contractual, ya que le resta solo un año de contrato con el Bayer Leverkusen, que vería con buenos ojos venderle este verano para evitar su marcha como agente libre en 2027.

Alejandro Grimaldo en un encuentro con la selección española / Europa Press

Grimaldo, gran oportunidad del mercado

El lateral, formado en la cantera del Barça, se marchó al Benfica en 2016 por algo más de 2 millones de euros. En 2023 aterrizó en el Bayer Leverkusen como agente libre, donde se ha consolidado como uno de los laterales más productivos de Europa desde la banda izquierda. Esta temporada ha registrado 14 goles y 12 asistencias en todas las competiciones, siendo uno de los mayores referentes del conjunto alemán.

En clave azulgrana, su nombre aparece en una planificación condicionada por una posible salida de Alejandro Balde, quien ha perdido protagonismo en varios tramos del curso desde la llegada de João Cancelo como cedido en el mercado invernal. Por ello, el club no descarta movimientos en el lateral izquierdo si el mercado ofrece una oportunidad clara para reforzar esa posición.

Grimaldo tirando un penalti contra el PSG / CHRISTOPHER NEUNDORF / EFE

Cucurella, opción alternativa

En ese mismo escenario también aparece Marc Cucurella. El lateral del Chelsea, también formado en La Masia, es otra alternativa en caso de que el Barça decida reforzar el carril izquierdo, aunque su llegada sería más complicada a nivel económico.

Al igual que ocurre con Grimaldo, el Atlético de Madrid sigue de cerca la situación de Cucurella. Mientras tanto, ambos futbolistas se encuentran concentrados con la selección española preparando el inicio del Mundial 2026, donde competirán entre ellos por un puesto en el once titular.