Grimaldo se aleja del Barça: decide destino lejos del Bayer

Alejandro Grimaldo era una de las opciones que barajaba el Barça para reforzar el lateral izquierdo, una de las posiciones que el club tiene marcadas en rojo en la planificación deportiva. El club blaugrana está dispuesto a escuchar ofertas por Alejandro Balde y remodelar este perfil, pero el futbolista del Bayer Leverkusen parece que no esperará ya que su deseo es abandonar la Bundesliga este mismo verano. Según avanza 'Sky Alemania', Grimaldo habría llegado ya a un acuerdo total con el Besiktas tras recibir una propuesta millonaria y ya han comenzado las negociaciones para intentar llegar a un acuerdo de traspaso.

Grimaldo ya fue una opción del Barça durante el verano pasado cuando Gerard Martín estuvo cerca de salir hacia la Premier League. El canterano blaugrana finalmente dijo 'no' a la propuesta del Wolverhampton y no quiso escuchar ofertas, por lo que la operación Grimaldo quedó paralizada. Este año, el futbolista se había vuelto a ofrecer y era uno de los perfiles que podrían encajar aunque Grimaldo sabía que no era una opción prioritaria. Tanto él como su entorno se abrieron a escuchar ofertas y parece que la opción del Besiktas le habría convenvido.

Según la información, el director deportivo del Besiktas, Eduard Graf, se reunió personalmente con Grimaldo y su entorno en Alemania para trasladarles la oferta deportiva y económica del club turco, que este verano tiene en mente un proyecto muy ambicioso. Grimaldo habría dado el OK a la espera de que las negociaciones entre clubs fructifiquen.

A Grimaldo le quedará en verano solo un año más de contrato con el Bayer Leverkusen y su precio puede rondar los 15 millones de euros. Esta tasación le hacía un futbolista interesante en el mercado y el Barça le tenía en cuenta si se da una salida de Alejandro Balde. También es cierto que el Barça maneja otras opciones que consideran más interesantes como la del lateral de la Juventus Cambiaso, aunque por el momento no se ha dado ningún paso.

Grimaldo se formó en el Barça, conoce la casa y a sus 30 años está en plena madurez futbolística. Pese a todo, en el Barça entienden que si se va Balde se debería firmar a un lateral con más proyección y más calado de futuro. Por el momento, el club blaugrana está informado de los movimientos de Grimaldo y no piensan realizar aproximación alguna.