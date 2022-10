Griezmann rompe su silencio tras desvincularse definitivamente del Barça

Antoine Griezmann ha confesado que su deseo era permanecer en el club rojiblanco El Atlético de Madrid ha oficializado el "fichaje" del francés hasta 2026

Antoine Griezmann ha hablado después de hacerse oficial su "fichaje" por el Atlético de Madrid hasta 2026. El francés ha querido mandar un mensaje a los aficionados a través de un vídeo publicado por las redes sociales del propio club. "Estoy muy feliz. Es lo que quería desde que he llegado aquí, ser un atlético otra vez y disfrutar de este club".

El delantero, pese a haber tenido un inicio de temporada inusual debido a las diferencias entre Barça y Atlético por el contrato pactado entre ambos, no dudó ni un segundo que su futuro sería vestido de rojiblanco y que no volvería al FC Barcelona, donde no consiguió alcanzar las grandes expectativas que generó su fichaje. "Hice todo lo que pude para seguir aquí. Era lo único que quería, quedarme en un club que me quiere".

Además, le ha dedicado unas palabras al Cholo, figura clave para tomar la decisión de quedarse. "Gracias a Simeone, he llegado a mi mejor nivel. Le tengo muchísimo respeto. Es un honor para mí darlo todo por él."

"El principito", después de regresar al Metropolitano la temporada pasada con cierta polémica en torno a su fichaje por la manera como dejó el club rojiblanco en 2018, quiere olvidar el pasado, centrarse en ser importante para el equipo y ayudar a ganar títulos.