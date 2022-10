Griezmann y Haaland, las dos caras de un negocio

Al francés se le fichó tarde, caro y sin necesitarlo: un auténtico despilfarro Haaland, por su parte, ya es el rey de la Premier y el mejor fichaje de la era Guardiola

El culebrón Griezmann no podía acabar de otra manera que no fuera mal. Se le fichó tarde, caro y sin necesitarlo. No valía ni hartos de vino lo que pedían, pero el Barça de Bartomeu acabó pagando 135 millones.

Un autentico despilfarro. Visto con el paso del tiempo podríamos hablar de una estafa deportiva. El francés nunca se sintió bien en el Camp Nou entre otras cosas porque no era amigo de Messi. El Atlético lo ha recuperado ahora por 20 millones, seis veces menos de lo que costo.

Haaland, por su parte, ya es el rey de la Premier y el mejor fichaje de la era Guardiola con diferencia. Atención a sus goles porque son un escándalo. Diez partidos seguidos marcando, tres “hat-tricks”, 20 goles en 13 partidos.

Es el pichichi destacado de la liga inglesa con quince goles y lleva camino de batir todos los récords. Lo tiene todo para hacer historia; velocidad, fuerza, juventud, ambición, reflejos y puntería. Con el crack noruego el City es un serio aspirante a ganarlo todo.