De la grieta a la reconciliación: De Jong quiere reescribir su Gamper

Ha pasado casi un año desde el 12 de agosto de 2024. Aquel día, el Barça disputó el Trofeo Joan Gamper ante el Mónaco. Era la carta de presentación del equipo que Hansi Flick iba a hacer brillar durante toda una temporada, si bien en ese encuentro el resultado fue adverso (0-3).

Más allá del partido, aquel día será difícil de olvidar para uno de los futbolistas del Barça. Hablamos de Frenkie De Jong. El neerlandés recibió una sonora pitada por parte de un sector de la afición azulgrana cuando fue anunciado con el dorsal 21 en la ya tradicional presentación de los futbolistas. Cabe decir que no fue el único que se llevó silbidos, ya que también le ocurrió lo mismo a Clement Lenglet.

Por aquel entonces, De Jong vivía su peor momento con la afición del Barça. Su futuro no estaba nada claro y, ante varias ofertas que llegaron, el jugador se negó a abandonar la entidad. Algunos fans del equipo no perdonaban su bajo rendimiento en algunas ocasiones, especialmente siendo uno de los salarios más altos de la plantilla.2

De Jong, en el último Joan Gamper / Dani Barbeito / SPO

Ha pasado un año desde entonces y Frenkie vuelve a afrontar otro Trofeo Joan Gamper, si bien está vez su situación no tiene nada que ver con la del año pasado. El neerlandés ahora es considerado un futbolista importantísimo para Hansi Flick, que le dio la titularidad en cuanto estuvo en buena forma física.

Desde entonces, De Jong se hizo insustituible, formando una pareja de élite mundial al lado de un Pedri superlativo. La recta final de la temporada fue especialmente significativa para el neerlandés, dejando actuaciones de mucho nivel.

La afición ya no le mira con los ojos que le miraba el año pasado. Su estatus parece haber cambiado y, si bien puede tener a gente en contra, la opinión mayoritaria ahora parece estar a su favor.

Frenkie de Jong, en el estreno de la pretemporada ante el Vissel Kobe / Valentí Enrich

Un año antes de la pitada, De Jong se llevó el premio al mejor jugador del Trofeo Joan Gamper, algo que también hizo en 2019. Ahora, el centrocampista aspira a cerrar por completo la cicatriz que dejó la pretemporada anterior y volver a sentirse querido por la afición en un día que está marcado en rojo en el calendario.

El jugador no podría estar más feliz en el Barça y en la ciudad. Se siente importante para Hansi Flick y está a punto de renovar su contrato con el conjunto azulgrana, tal y como ya han afirmado tanto el futbolista como el presidente de la entidad, Joan Laporta.

El vínculo actual termina en 2026 y el nuevo acuerdo extendería su contrato hasta 2029 si no hay cambios de última hora. De esta forma, de cumplirlo al completo, De Jong pasaría toda una década vestido de azulgrana.

Solucionado el tema contractual, el neerlandés apuesta ahora por seguir centrándose en el césped. Sabe que a sus 28 años tiene ante él una oportunidad de oro con la generación que le acompaña y aspira a llevar al club a lograr temporadas tan exitosas como la pasada. De momento, el Gamper servirá para cerrar la grieta que abrió la pasada campaña entre el futbolista y la afición.