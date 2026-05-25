Gregg Berhalter, técnico del Chicago Fire, quiere el fichaje de Lewandowski: "Hemos hablado mucho"

Robert Lewandowski asoma ya como uno de los grandes nombres del mercado tras cerrar su etapa en el Barça, club al que dejará de pertencer a partir del próximo 1 de julio. Estados Unidos es uno de los mercados que más se ha interesado por el polaco y, en concreto, el Chicago Fire ya no se esconde y su entrenador, Gregg Berhalter, lo ha reconocido de forma abierta en unas declaraciones recogidas por Przegląd Sportowy Onet, medio de comunicación polaco.

Robert Lewandowski se despide de los aficionados del Barça en Mestalla / VALENTÍ ENRICH

“En primer lugar, no creo que no haya otras ofertas. Me cuesta creerlo. Estoy seguro de que un jugador de su calibre debe tener ofertas. En cuanto a nuestra comunicación, hemos tenido mucha. Tanto con él como con su entorno”, aseguró el técnico estadounidense sobre las opciones que tendrá el futbolista para seguir compitiendo a buen nivel una vez deje de pertenecer al conjunto blaugrana.

Berhalter fue todavía más claro al hablar de las intenciones del club: “Puedo hablar con franqueza porque ya no es jugador del Barcelona, o no lo será la semana que viene. Es alguien a quien queremos fichar”. Y añadió: “Creemos que tanto la comunidad polaca como toda la comunidad de Chicago apoyan este traspaso. Creemos que es un fichaje fantástico para el club, la ciudad y la liga”.

Schweinsteiger jugando en el Chicago Fire / MLS

El entrenador del Fire también subrayó el impacto deportivo que tendría su llegada en un equipo que marcha tercero en la Conferencia Este de la MLS: “Un jugador de tan alto nivel solo puede fortalecer a nuestro equipo y su potencial. Ya tenemos un equipo muy fuerte y ofensivo, y su incorporación solo puede reforzarnos aún más”. Lewandowski, de 37 años, disputó el pasado sábado su último partido con el Barça, club en el que ha jugado cuatro temporadas y con el que ha ganado siete títulos, entre ellos tres Ligas. Ahora deberá decidir cuál será el siguiente paso de su carrera. En Chicago ya han dejado claro que van a por él. Y, más allá de las noticias que han aparecido en las últimas semanas, su técnico lo ha hecho de forma contundente y pública.