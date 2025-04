El grandísimo reto que tiene por delante Gerard Martín

Gerard Martín se ha ganado a pulso que todo el barcelonismo pueda estar muy tranquilo pese a la lesión de Alejandro Balde, el lateral izquierdo titular del FC Barcelona que podría estar unas tres semanas de baja, dependiendo de las pruebas a las que será sometido este domingo. El de Esplugues ha crecido muchísimo en su primera temporada en la élite y ya han quedado muy atrás los nervios de su primera titularidad en Vallecas. Hoy por hoy, es un futbolista de plenas garantías y se antoja poco probable que Hansi Flick, que es una persona lógica y coherente, se complique la vida con algún 'experimento' para cubrir la lesión de Balde.

Gerard Martín ha participado en 30 partidos esta temporada, lo que habla de la confianza que le está dando el técnico alemán desde el primer momento. Fue una sorpresa para muchos que después de la gira por Estados Unidos, Hansi Flick, una vez realizado el 'corte' con el regreso de los internacionales, continuara confiando en un lateral zurdo que era, en esos momentos, un desconocido para muchos, pero que ya con Rafa Márquez en el Barça Atlètic, se había convertido en una pieza imprescindible para el mexicano.

FC Barcelona - Real Sociedad | El gol de Gerard Martín

A Flick le gustaron desde el primer momento las cualidades de un futbolista con envergadura y capacidad de subir y bajar la banda con mucha resistencia física, pero sobre todo, lo que le convenció al de Heidelberg fue su mentalidad.

Gerard Martín ya ha participado en partidos importantes esta temporada, y de inicio, como por ejemplo en el feudo del Estrella Roja en la Champions League (2-5) o en el derbi catalán de Montjuïc frente al Girona (4-1). Siendo el suplente de Balde, es de los futbolistas no titulares con más minutos y partidos a sus espaladas, y no siempre para dar descanso al barcelonés (o porque no estaba disponible), sino también porque Hansi Flick que querido contar expresamente con Gerard y hacerle ver la importancia de su rol en el equipo.

Pero no cabe duda de que Gerard Martín, que suma 1 gol (a la Real Sociedad en Montjuïc) y 3 asistencias esta temporada, está en su momento más decisivo como futbolista: la lesión de Balde 'pinta' como mínimo para tres semanas y un momento en que el Barça se está jugando tres competiciones y no hay tregua.

Hansi Flick, con Gerard Martín / Javi Ferrándiz

De esta manera, el de Esplugues será titular en un estadio tan exigente como el Signal Iduna Park (donde se quedó sin minutos en la fase liga), después también se le espera de inicio en Montjuïc ante el Celta y el Mallorca en LaLiga, y la 'traca mayor'; tendría muchas opciones de ser titular ni más ni menos que en la final de la Copa del Rey frente al Real Madrid.

Porque aunque Balde pudiera llegar a tiempo, sería muy justo y si Flick está satisfecho con Gerard, no verá motivos para arriesgar con Alejandro. Tampoco para buscar alguna otra alternativa que, aunque posible, ahora mismo sería algo extraña, como ubicar en el lateral zurdo a Iñigo Martínez o Héctor Fort. El reto, la responsabilidad y también toda la confianza es para Gerard Martín.