Dos grandes novedades de Flick para Bilbao-Newcastle

El Barça pondrá rumbo a Bilbao para un doble desplazamiento consecutivo. El club azulgrana decidió cambiar de planes y pernoctar a la capital vizcaína para, directamente desde el Aeropuerto de Loiu, poner rumbo a Newcastle el domingo. De esta forma, la expedición hará dos noches en la localidad británica antes de disputar el encuentro de Champions correspondiente a la ida de los octavos de final el martes (21:00). Nada más terminar, vuelo a la Ciudad Condal de regreso.

De esta forma, la convocatoria de Hansi será un dos en uno, algo poco habitual. Los futbolistas que cita para desplazarse a tierras vascas repetirán luego rumbo a Newcastle. Lógicamente, si tuviera que añadir alguna pieza el técnico alemán por cualquier contratiempo podría viajar directamente desde Barcelona cuando hiciera falta, claro.

Espart y Cortés, 'on tour'

En la expedición barcelonista, salvo sorpresa, estarán Xavi Espart y Álvaro Cortés. Espart se ejercitó ya el miércoles, el día después del partido ante el Atlético, a las órdenes de Flick. Lo hizo con los suplentes y realizó toda la sesión: activación en el gimnasio, rondos y partidos reducidos. También acudió, por cierto, el uruguayo Patricio Pacífico en su primera vez con los 'mayores'. Y aún sin debutar con el Barça Atlètic.

Espart, en una imagen entrenando con el primer equipo / FCB

Espart se mantuvo el jueves y ayer siguió a las órdenes del técnico de Heidelberg. Y quien también estuvo en ese entrenamiento previo al Athletic-Barça fue Álvaro Cortés. El central aragonés fue llamado por Flick el jueves y apunta a quedarse estos días a las órdenes del teutón. Tanto Espart como Cortés ya saben lo que es entrar en una convocatoria del Barça, aunque todavía no han podido debutar.

Las bajas de Koundé y Balde

Hansi confía plenamente en ambos para ocupar los vacíos que han dejado Koundé y Balde. El galo y el español estarán más de un mes de baja tras caer en el duelo copero ante el Atlético. Ambos con lesiones musculares en el isquio de la misma pierna, la izquierda.

Cortés y Dani celebran un gol del filial con Guillem Víctor / Gorka Urresola

Espart es un lateral profundo, capaz de ir por dentro y por fuera y con buen balance defensivo. Ha estado unos meses lesionado de la rodilla esta temporada, pero ya se encuentra totalmente recuperado. Por su lado, Cortés es el líder y capitán del Barça Atlètic, un central muy potente, con un físico imponente, zurdo y con buena salida de balón.