Grandes noticias para Flick: De Jong, OK total y Pedri está bien

Buenas noticias para el Barça en el entrenamiento previo al derbi ante el Espanyol. La enfermería se va vaciando y las incógnitas se despejan. Hansi Flick recupera de forma definitiva a Frenkie de Jong, que en las próximas horas tendrá el alta médica total para jugar este fin de semana, por lo que estaría absolutamente disponible también para la vuelta de la Champions en el Metropolitano ante el Atlético. Por otra parte, Pedri se ha entrenado con total normalidad, por lo que se descarta cualquier problema físico de alcance y estará disponible para el Espanyol y para el Atlético sin ningún tipo de problema.

Frenkie de Jong es la gran noticia. En los últimos días ya se estaba ejercitando parcialmente con el grupo, pero en la sesión matinal ya ha participado con total normalidad. Se ha recuperado de sus problemas musculares, que le han dejado alejado de los terrenos de juego durante poco más de un mes. Era una lesión complicada y se ha ido con mucho tacto para evitar recaídas. Está al cien por cien e, incluso, podría tener minutos ante el Espanyol.

Tal y como gestiona Flick los regresos, es probable que Frenkie tenga un periodo de adaptación este fin de semana y juegue, al menos unos 20 minutos para que vaya cogiendo ritmo. Ante el Atlético debería estar para completar al menos 45 minutos y no se descarta que pueda formar parte del once titular dependiendo de las necesidades del alemán. De Jong está bien y está a disposición de lo que se decida. Puede ser una de las armas del equipo para la remontada.

En cuanto a Pedri, se han disipado las dudas sobre una posible lesión. El futbolista tinerfeño fue sustituido en la media parte del Barça-Atlético de Champions con unas pequeñas molestias. Era fatiga muscular, pero no hay nada más. Pedri descansó unas horas y está bien para jugar. Otra cosa es que Flick podría prescindir de él en el duelo ante el Espanyol para que esté mucho más fresco el martes en el campo del Atlético ya que es una auténtica final.