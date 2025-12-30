Las grandes metamorfosis de Flick en 2025

Que Hansi Flick está logrando cosas inimaginables en tan poco tiempo desde que llegó al banquillo del Barça es una evidencia. Mejoró la versión de prácticamente todas las piezas que se encontró. En algunos cosas esa mejora fue más leve y en otros la metamorfosis del jugador fue verdaderamente espectacular. A todos nos vienen a la cabeza quizás los primeros Raphinha, Koundé o Ferran Torres. 'Upgrades' de manual para jugadores que han incluso sobrepasado límites que no sabíamos que existían.

Raphinha, que había completado dos primeras temporadas de azulgrana buenas pero sin tampoco demasiados alardes, estuvo el curso pasado entre los mejores atacantes del mundo. Si bien los principales premios se olvidaron de él de forma flagrante, vaya. Koundé vivió una evolución, sobre todo en el apartado ofensivo, brutal. Sabíamos que el galo era un magnífico defensor, pero todo lo que dio al equipo en ataque (gol decisivo en la prórroga de la final de Copa aparte) fue brutal. Ferran pasó a ser el '9' complementario que se necesitaba desde tiempo pretéritos y no sabíamos que teníamos en casa. Su explosión goleadora fue tremenda y tan necesaria para la consecución de todos los títulos.

ERIC, DEL OSTRACISMO AL TODO

Y luego hay otros futbolistas de los que quizás esperábamos muy poco (o nada) y acabaron sorprendiendo a propios y extraños. Alguno, como Eric Garcia, llegó a tener un pie y medio fuera del club. El de Martorell afrontaba enero con la idea de salir en busca de protagonismo tras no tenerlo en los primeros meses de Flick. Pero una conversación fue el punto de inflexión. Flick se reunió con el central formado en La Masia y le expuso por qué creía que debía seguir en el Barça.

Eric Garcia, el único futbolista del Barça que ha jugado todos los partidos esta temporada (25) / FCB

Y la verdad es que la incidencia de Eric fue claramente en ascenso. Coincidió con varias lesiones (entre ellas la del mencionado Koundé) y sus virtudes camaleónicas hicieron el resto. Rindió de lateral, de central y de pivote y fue de los más utilizados en la recta final de temporada.

GERARD MARTÍN, ASENTADÍSIMO EN LA ÉLITE

Otra figura que ha vivido un 2025 de crecimiento brutal e inesperado ha sido Gerard Martín. Si en 2024 logró ganarse a Flick y mantenerse en la primera plantilla, en 2025 se afianzó como futbolista de élite con todas las letras. La lesión de Balde le llevó a ser titular en toda una final de Copa y en unas semifinales de Champions ante el Inter de Milán (con dos asistencias en San Siro incluidas), sus dos últimos meses de año han sido bárbaros.

Gerard Martín y Balde son los dos defensas zurdos del Barça / Dani Barbeito

Se ha afianzado, ante las inclemencias (marcha de Iñigo, lesión de Christensen, baja por salud mental de Araujo, Eric haciendo de pivote...) que ha sufrido el equipo, como pareja de Cubarsí en el central. No solo cumpliendo, sino rayando a muy buen nivel, atreviéndose en salida de balón con pases verticales y asentándose como una opción real más que como un parche.

DAVID BERNABEU

Y hay otros futbolistas cuya vida ha dado un vuelco este 2025. Por ejemplo, Dro Fernández. El centrocampista gallego se asentó a las órdenes de Flick tras la pretemporada y acumula ya cinco partidos con el primer equipo sin casi haber pasado el curso pasado por el filial. Talento puro que se ha ganado al de Heidelberg y que crece a pasos agigantados. La irrupción de Jofre también ha sido notoria y no solo ha debutado con el primer equipo, sino que suma varios ratitos e incluso fue titular ante el Guadalajara.