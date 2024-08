Las grandes incógnitas de la alineación del Barça en Mestalla

La primera alineación en LaLiga del Barça de Flick cuenta con varias incógnitas. El técnico alemán está obligado a encontrar soluciones a un contexto complejo: las lesiones de Gavi, De Jong, Araujo y Ansu; y la ausencia de Dani Olmo, del que Flick dijo que no aún no tiene la condición física para competir, además de no estar inscrito.

La primera duda es ver cuál será la pareja de centrales: ante el Mónaco apostó por Christensen e Iñigo Martínez, pero esta semana ha recuperada a Cubarsí y Eric Garcia, el centro de la defensa de la campeona olímpica. Ambos llegan con un punto más de forma tras participar en los Juegos y además han jugado juntos todo el torneo.

A todo esto, hay que añadir que Flick se plantea la posibilidad de alinear a Christensen como mediocentro, una situación que dejaría una plaza por completar en la defensa. Flick ha insistido mucho con la necesidad de poder inscribir a Martínez, algo que ocurrió ayer, y todo apunta a que será titular, veremos si acompañado de Eric o de Cubarsí. En los laterales, Balde y Koundé son fijos.

Gundo habla con Casadó y Bernal / Dani Barbeito

El mediocampo y el papel de Bernal

En el mediocampo el técnico alemán también tiene varias posibilidades. En el Gamper insistió con la fórmula de Bernal, Casadó y Pablo Torre en un 4-3-3, aunque con los interiores en alturas distintas, siendo el ex del Racing el mediocampista más avanzado. Bernal salió en la foto de uno de los goles con un error importante, pero en líneas generales volvió a jugar un gran partido.

A pesar de todo, Flick también ha probado a Christensen como mediocentro y en un encuentro de la exigencia de Mestalla, podría cambiar este mediocampo en busca de más experiencia y mayor solidez. En este sentido, Pablo Torre también podría dejar su sitio a Gündogan, que sería el encargado de conectar con los delanteros. Casadó, indiscutible en los primeros amistosos con Flick, se mantendría en el once.

El alemán tendrá en el banquillo a Pedri, un futbolista que, en palabras del técnico, es capaz de cambiar la cara del equipo y podría tener minutos en la segunda parte. Una vez recuperado del esguince en la rodilla que sufrió en la Eurocopa está listo para volver a sumar.

Finalmente, en ataque es donde hay menos dudas. Lewandowski será el ‘9’ del equipo y le acompañarán Lamine, el jugador más desequlibrante del equipo, y Raphinha, que jugará de falso extremo izquierdo.