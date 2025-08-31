Dos grandes dudas y nueve 'fijos' en el once de Flick para Vallecas

En el que, previsiblemente, será el envite más complicado de esta ronda de tres primeros desplazamientos del Barça, Vallecas espera al campeón con las espadas en alto. Tras vencer sobrado en Mallorca y ganar de forma agónica en el Ciutat de València, el cuadro de Flick se desplaza a la capital española para medirse con un 'EuroRayo' que viene de caer por la mínima en San Mamés ante el Athletic y que en la primera jornada le dio un repaso al Girona en Montilivi.

El cuadro de Iñigo Pérez acaba de clasificarse para la fase liga de la Conference League y el curso pasado fue una de las revelaciones del campeonato doméstico. Un equipo vertical, agresivo, que plantea una presión alta y muy dinámico. Con Álvaro García e Isi por las bandas, con Jorge de Frutos en estado de gracia más por dentro. Con dos laterales profundos como Ratiu y Chavarría. Todo ello, con ese ambiente ensordecedor que acompaña a los vallecanos, un estadio pequeño y en el que no habrá ni medio respiro.

AGITAR UN POCO EL ÁRBOL

Hansi Flick, a priori, presentará algunos cambios en el once respecto al equipo que salió en el Ciutat de València. Uno que parece tener bastante segura su plaza es Dani Olmo, que viene de acumular dos suplencias y al que le toca ya salir de inicio. El egarense debutó con el Barça el verano pasado en Vallecas y con una segunda mitad magnífica. Marcó el tanto de la victoria, mandó un balón al palo y revolucionó por completo el encuentro.

Flick, en su entrada a la sala de prensa de la Joan Gamper / Dani Barbeito

Parecen tener el puesto más o menos fijo Joan Garcia bajo palos, Cubarsí, Balde, Pedri, Frenkie de Jong, Raphinha y Lamine. Y puede haber un movimiento importante en la zaga que zarandeará un poco lo que hemos visto en este arranque liguero. Si Flick apuesta por Eric Garcia junto a Cubarsí pensando en esa posible presión alta del Rayo, Jules Koundé entraría seguro en el lateral diestro.

Koundé, en el banquillo / DANI BARBEITO

El galo ha visto cómo Eric le pasaba por delante en estas dos primeras jornadas. Y suena extraño un tercer partido seguido de suplente después de su gran temporada pasada. Y partiendo claramente con la vitola de titular respecto al central de Martorell. Pero Flick no se casa con nadie, ya lo demostró el curso pasado.

Otra incógnita reside en la punta de lanza. Ferran, que suma dos goles en dos partidos, ha sido el titular en Valencia y en Mallorca. Y con Lewandowski plenamente recuperado habrá que ver cuál es la decisión del técnico. Tiene números el polaco de estrenar titularidad este curso en una plaza como Vallecas donde, previsiblemente, habrá mucho balón al área.

GERARD MARTÍN, POR FIN

Al que por fin veremos en la convocatoria es a Gerard Martín. El de Sant Andreu de la Barca, que fue una de las revelaciones el curso pasado, ha tenido que esperar hasta la Jornada 3 para poder ser inscrito. Ya con ficha del primer equipo, el ex del Cornellà lucirá el '18' en vez del '35' con el que lo vimos toda la última campaña, su primera en la élite.

Flick esperaba como agua de mayo su inscripción porque es un perfil que puede cumplirle tanto en el central como en el lateral. No descartemos verlo ya unos minutos en acción, quién sabe si en el eje de la zaga, donde el entrenador teutón lo ha probado esta pretemporada.