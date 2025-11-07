Las grandes dudas de Hansi Flick contra el Celta

No hay equipo de LaLiga española en el siglo XXI que presente mejores números como local ante el Barça que el Celta. Ni Real Madrid, ni Atlético, ni Athletic Club... En 21 precedentes en Balaídos, 9 victorias celestes, 6 empates y 6 triunfos azulgranas. Los datos lo dicen todo. Sumado al hecho de que los de Hansi Flick no llegan en su mejor momento y los de Claudio Giráldez, sí, todavía es más peligroso el partido del domingo que, además, precederá a un parón liguero. Con todo lo que conlleva pasarse dos semanas dándole vueltas a la cabeza. En esta circunstancia, acertar en el planteamiento y el once titular es clave para el técnico alemán, que cuenta con varias dudas.

En la portería, será previsiblemente el último partido bajo palos de titular para Wojciech Szczesny hasta que arranque la Copa del Rey, donde volverá a tener oportunidades. Joan García estará ya para jugar tras el parón de selecciones.

¿Cambios en la defensa?

Los laterales parecen seguir destinados a Koundé y Balde, pese a que el francés está irreconocible y no se ejercitó en el entrenamiento de puertas abiertas del Spotify Camp Nou con el grupo.

La primera gran duda aparece en el eje, con tres futbolistas para dos puestos. Quien está siendo más titular es Eric Garcia, pero el de Martorell se fracturó (se la rompieron) la nariz en Brujas y en caso de jugar, lo haría con una máscara protectora, con los problemas que conlleva de comodidad y de poder arriesgar en los contactos.

Lo más probable es que regrese a la titularidad Pau Cubarsí (fue suplente ante Elche y Brujas) y lo haga acompañado por el capitán Ronald Araujo. En este caso, el canterano sí deberá regresar al perfil izquierdo del centro de la defensa.

Robert Lewandowski celebra un gol con el Barcelona / Associated Press/LaPresse / LAP

¿La hora de Lewy?

En el centro del campo, todo apunta a que Hansi Flick mantendrá a Marc Casadó en el pivote, a Frenkie de Jong en la responsabilidad de la construcción del juego y a Fermín López en la mediapunta. El de El Campillo ha marcado 4 goles y ha repartido 4 asistencias en los últimos 4 partidos y está en un muy buen momento que le ha llevado a ser convocado por el seleccionador, Luis de la Fuente.

Y arriba, es donde puede haber más variantes. Lamine Yamal es indiscutible por la derecha, ha recuperado el mejor de sus niveles, y Marcus Rashford cuenta con la confianza de Hansi Flick, al menos hasta que retorne Raphinha. El brasileño está descartado para Vigo.

La duda la puede tener Hansi Flick en la punta de ataque. Ferran Torres es el titular en detrimento de un Robert Lewandowski que ya está para jugar de inicio. El polaco le ha marcado 5 goles al celta en 6 partidos.

El posible once del Barça contra el Celta podría ser: Scczesny; Koundé, Araujo, Cubarsí, Balde; Marc Casadó, de Jong, Fermín; Lamine Yamal, Rashford y Ferran Torres.