Los grandes ausentes del clásico

Este fin de semana llega el mejor partido que puede verse en LaLiga, el Madrid-Barça y, por si la rivalidad entre ambos no fuera suficiente, a estas alturas de temporada el clásico decidirá quien se sitúa en la cabeza de LaLiga.

No obstante, no veremos a todos los grandes nombres que deberíamos ver debido a que ambos equipos, ya sea por lesión o por sanción, no podrán contar con todos sus efectivos.

Pendientes a las alegaciones por Hansi Flick

La primera baja a comentar es la del propio técnico culer, que tras ser expulsado por Gil Manzano ante el Girona, no podrá sentarse en el banquillo del Bernabéu. Pese a que este mismo miércoles se confirmó la sanción de un partido para el teutón, se ha informado de que el club presentará alegaciones al Comité de Apelación, pero no parece probable que le levanten el castigo.

Flick celebrando la victoria del Barça con un corte de mangas / DAZN

Raphinha, Ferran, Carvajal y Trent apuntan a llegar

Dos nombres en clave azulgrana que sí apuntan a estar disponibles el próximo domingo son Raphinha y Ferran Torres, ya que ambos han vuelto hoy a los entrenamientos con el grupo. El de Foios llegó a entrar en la convocatoria ante Olympiacos sin sumar ningún minuto, por lo que no es descartable su titularidad, mientras que, en el caso del brasileño, parece poco probable que salga como titular.

No te pierdas el Clásico en DAZN

Por su parte, en el Real Madrid están pendiente de sus dos laterales derechos, pues tanto Trent Alexander-Arnold como Dani Carvajal han vuelto esta semana a los entrenamientos con el grupo y, probablemente, entren en la lista de Xabi Alonso. Quien sí estará seguro entre los convocados será Ferland Mendy, lesionado desde la final de Copa de La Cartuja, ya que volvió a la convocatoria 179 días después ante la Juventus.

Raphinha vuelve a entrenar con el grupo tras la lesión / Marc Graupera/FC BARCELONA

Olmo y Ceballos aprietan en su recuperación

Más difícil lo tendrán Dani Olmo y Dani Ceballos, quienes, pese a no estar descartados al 100%, siguen sin entrenar junto a sus compañeros.

En el caso del de Terrassa, aún no se ejercita sobre el césped y, por su físico propenso a las lesiones, tiene incluso más difícil que Ceballos llegar a tiempo, ya que el ex del Betis sí se ejercita sobre el césped de Valdebebas en solitario.

Xabi Alonso cuenta con Dani Ceballos / Efe

Las bajas confirmadas

En cuanto a los jugadores lesionados que están descartados (o prácticamente) para el clásico, el cuerpo técnico blaugrana no podrá contar con Joan Garcia, Lewandowski, Gavi ni Ter Stegen, mientras que los de Xabi Alonso no podrán contar con David Alaba, Rüdiger, ni probablemente con Huijsen, quien sí cuenta con alguna pequeña opción de estar disponible.